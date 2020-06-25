https://ria.ru/20200625/1573472238.html
Командование США сообщило о "перехвате" российских Ил-38 в районе Аляски
Командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) сообщило, что истребители F-22 ВВС США при поддержке самолетов-заправщиков KC-135 Stratotankers... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T16:04
2020-06-25T16:04
россия
ввс сша
norad
ил-38
f-22
сша
безопасность
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https://ria.ru/20200619/1573169912.html
2
россия
сша
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ввс сша, norad, ил-38, f-22, сша, безопасность