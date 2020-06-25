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Командование США сообщило о "перехвате" российских Ил-38 в районе Аляски
Командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) сообщило, что истребители F-22 ВВС США при поддержке самолетов-заправщиков KC-135 Stratotankers... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T16:04
россия
ввс сша
norad
ил-38
f-22
сша
безопасность
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
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россия, ввс сша, norad, ил-38, f-22, сша, безопасность

Командование США сообщило о "перехвате" российских Ил-38 в районе Аляски

16:04 25.06.2020
820
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПервый серийный противолодочный самолет Ил-38Н
Первый серийный противолодочный самолет Ил-38Н
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Первый серийный противолодочный самолет Ил-38Н. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) сообщило, что истребители F-22 ВВС США при поддержке самолетов-заправщиков KC-135 Stratotankers "перехватили" два российских противолодочных самолета Ил-38 в районе Аляски.
Сообщается, что российские самолеты оставались в международном воздушном пространстве.
"Пятый раз за месяц NORAD продемонстрировало свою готовность и способность защищать родину, перехватив российские военные самолеты, вошедшие в нашу опознавательную зону ПВО Аляски", - приводятся в Twitter слова командующего NORAD генерала Терренса О'Шонесси.
Российские и американские стратегические бомбардировщики регулярно совершают полеты у границ США и РФ, не заходя в воздушное пространство друг друга. В свою очередь истребители двух стран совершают так называемые "перехваты" бомбардировщиков. Как правило, такие полеты проходят без происшествий и являются стандартной практикой для США и России.
Кадры перехвата американских бомбардировщиков российскими истребителями
19 июня, 11:15
Перехват американских бомбардировщиков над Охотским морем попал на видео
33331814
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РоссияВВС СШАNORADИл-38F-22СШАБезопасность
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