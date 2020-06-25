В Белоруссии задержали человека, публиковавшего данные нацгвардейцев

МИНСК, 25 июн - РИА Новости. Белорусскими правоохранителями задержан человек, который выслеживал в соседней стране полицейских и нацгвардейцев и обнародовал их данные для преследования, заявил в четверг министр внутренних дел Белорусскими правоохранителями задержан человек, который выслеживал в соседней стране полицейских и нацгвардейцев и обнародовал их данные для преследования, заявил в четверг министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев.

"Уличен в том, что в соседней стране на акциях вычислял полицейских и нацгвардейцев с целью установления, создания целой программы их преследования", - сказал Караев, отметив, что на территории Белоруссии этот человек скрывался полгода. Слова министра приводит агентство Sputnik Беларусь.

При этом он не уточнил, о какой именно соседней стране идет речь, однако из граничащих с Белоруссией государств войска нацгвардии существуют только в России.

"Не знаю, является ли он агентом спецслужб, этого пока сказать не могу. Но он участвовал в таком проекте, преследовал полицейских и нацгвардейцев", - сказал министра.

По его словам, была целая организация, "все задержаны". Караев не уточнил, в каких странах их задерживали и какое у них гражданство.