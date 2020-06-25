https://ria.ru/20200625/1573471757.html
В Белоруссии задержали человека, публиковавшего данные нацгвардейцев
Белорусскими правоохранителями задержан человек, который выслеживал в соседней стране полицейских и нацгвардейцев и обнародовал их данные для преследования,... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T15:57
2020-06-25T16:11
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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белоруссия, в мире
МИНСК, 25 июн - РИА Новости.
Белорусскими правоохранителями задержан человек, который выслеживал в соседней стране полицейских и нацгвардейцев и обнародовал их данные для преследования, заявил в четверг министр внутренних дел Белоруссии
Юрий Караев.
"Уличен в том, что в соседней стране на акциях вычислял полицейских и нацгвардейцев с целью установления, создания целой программы их преследования", - сказал Караев, отметив, что на территории Белоруссии этот человек скрывался полгода. Слова министра приводит агентство Sputnik Беларусь.
При этом он не уточнил, о какой именно соседней стране идет речь, однако из граничащих с Белоруссией государств войска нацгвардии существуют только в России.
"Не знаю, является ли он агентом спецслужб, этого пока сказать не могу. Но он участвовал в таком проекте, преследовал полицейских и нацгвардейцев", - сказал министра.
По его словам, была целая организация, "все задержаны". Караев не уточнил, в каких странах их задерживали и какое у них гражданство.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД, дополнительной информации по этому делу в ведомстве не дают.