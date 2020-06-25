Мосгоризбирком назвал размер штрафа за двойное голосование

Женщина голосует по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке на Курском вокзале в Москве

Женщина голосует по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке на Курском вокзале в Москве

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Мосгоризбирком назвал провокацией публичные заявления о двойном голосовании, за умышленные попытки проголосовать дважды предусмотрен штраф 30 тысяч рублей, сообщил РИА Новости заместитель председателя комиссии Дмитрий Реут.

"Когда такие случаи происходят, они единичные, но человек не может не знать, что он получает бюллетень еще раз. То есть все эти действия совершаются осознанно и умышленно. И по сути дела, такие действия образуют состав административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.22 КоАП, там штраф административный 30 тысяч рублей", - сказал Реут.

По его словам, если таких случаев несколько примерно в одно и то же время, то это может быть рассмотрено как групповое преступление.

"А когда это происходит несколько раз, несколько одинаковых случаев примерно в одно время, здесь уже усматривается некое групповое действие. А дальше уже можно рассуждать, что есть признаки состава преступления, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Я никого не обвиняю и не утверждаю, но такие внешние признаки имеются... если человек получает бюллетень второй раз, да еще и снимает все это на камеру, в таких публичных заявлениях усматривается попытка провокации с единственной целью - дискредитировать нашу работу", - сказал Реут.