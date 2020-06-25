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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200625/1573471714.html
Мосгоризбирком назвал размер штрафа за двойное голосование
Мосгоризбирком назвал провокацией публичные заявления о двойном голосовании, за умышленные попытки проголосовать дважды предусмотрен штраф 30 тысяч рублей,... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T15:59
голосование по поправкам в конституцию
павел лобков
мосгоризбирком
николай булаев
элла памфилова
конституция рф
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москва
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https://ria.ru/20200625/1573442695.html
https://ria.ru/20200625/1573463780.html
Если голосуешь 2 раза против - нужен штраф, если 2 раза ЗА - то по головке погладят и отпустят.
30
Значит ЦИК допускает, что можно проголосовать несколько раз. И как это расценивать? Срыв?
24
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москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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353
60
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ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573448402_0:220:3112:1972_1400x0_80_0_0_7ad37079d37b2d23b03160fb678858c8.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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павел лобков, мосгоризбирком, николай булаев, элла памфилова, конституция рф, цик рф, москва

Мосгоризбирком назвал размер штрафа за двойное голосование

15:57 25.06.2020 (обновлено: 15:59 25.06.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖенщина голосует по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке на Курском вокзале в Москве
Женщина голосует по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке на Курском вокзале в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Женщина голосует по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке на Курском вокзале в Москве
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Мосгоризбирком назвал провокацией публичные заявления о двойном голосовании, за умышленные попытки проголосовать дважды предусмотрен штраф 30 тысяч рублей, сообщил РИА Новости заместитель председателя комиссии Дмитрий Реут.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Москве на избирательных участках выдавали бюллетени участникам электронного голосования. В частности, журналист и ведущий "Дождя" Павел Лобков заявил, что проголосовал дважды по поправкам в конституцию - на своем участке и дистанционно с помощью электронного голосования. В свою очередь заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев заявил, что Лобков должен понести административное наказание за попытку двойного голосования. А председатель ЦИК Элла Памфилова назвала провокацией такие попытки.
Информационный стенд о голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Казани
Вчера, 08:53Голосование по поправкам в Конституцию
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"Когда такие случаи происходят, они единичные, но человек не может не знать, что он получает бюллетень еще раз. То есть все эти действия совершаются осознанно и умышленно. И по сути дела, такие действия образуют состав административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.22 КоАП, там штраф административный 30 тысяч рублей", - сказал Реут.
По его словам, если таких случаев несколько примерно в одно и то же время, то это может быть рассмотрено как групповое преступление.
"А когда это происходит несколько раз, несколько одинаковых случаев примерно в одно время, здесь уже усматривается некое групповое действие. А дальше уже можно рассуждать, что есть признаки состава преступления, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Я никого не обвиняю и не утверждаю, но такие внешние признаки имеются... если человек получает бюллетень второй раз, да еще и снимает все это на камеру, в таких публичных заявлениях усматривается попытка провокации с единственной целью - дискредитировать нашу работу", - сказал Реут.
Он отметил, что если член комиссии выдал бюллетень умышленно, для него тоже предусмотрено наказание.
Журналист Павел Лобков
Вчера, 14:14Голосование по поправкам в Конституцию
ЦИК прокомментировал ситуацию с дважды проголосовавшим Лобковым
24721031
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Голосование по поправкам в КонституциюПавел ЛобковМосгоризбиркомНиколай БулаевЭлла ПамфиловаКонституция РФЦИК РФМосква
Популярные комментарии
Если голосуешь 2 раза против - нужен штраф, если 2 раза ЗА - то по головке погладят и отпустят.
25 июня, 16:12
ОЛОлег Ливанов
2040006
Значит ЦИК допускает, что можно проголосовать несколько раз. И как это расценивать? Срыв?
25 июня, 16:10
Sergey Berezin
2200002
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