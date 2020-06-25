https://ria.ru/20200625/1573471714.html
Мосгоризбирком назвал размер штрафа за двойное голосование
Мосгоризбирком назвал провокацией публичные заявления о двойном голосовании, за умышленные попытки проголосовать дважды предусмотрен штраф 30 тысяч рублей,... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T15:57
2020-06-25T15:59
голосование по поправкам в конституцию
павел лобков
мосгоризбирком
николай булаев
элла памфилова
конституция рф
цик рф
москва
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https://ria.ru/20200625/1573442695.html
https://ria.ru/20200625/1573463780.html
Олег Ливанов
Если голосуешь 2 раза против - нужен штраф, если 2 раза ЗА - то по головке погладят и отпустят.
30
Sergey Berezin
Значит ЦИК допускает, что можно проголосовать несколько раз. И как это расценивать? Срыв?
24
9
москва
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573448402_0:220:3112:1972_1400x0_80_0_0_7ad37079d37b2d23b03160fb678858c8.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
павел лобков, мосгоризбирком, николай булаев, элла памфилова, конституция рф, цик рф, москва
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Мосгоризбирком
назвал провокацией публичные заявления о двойном голосовании, за умышленные попытки проголосовать дважды предусмотрен штраф 30 тысяч рублей, сообщил РИА Новости заместитель председателя комиссии Дмитрий Реут.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Москве
на избирательных участках выдавали бюллетени участникам электронного голосования. В частности, журналист и ведущий "Дождя" Павел Лобков
заявил, что проголосовал дважды по поправкам в конституцию - на своем участке и дистанционно с помощью электронного голосования. В свою очередь заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев
заявил, что Лобков должен понести административное наказание за попытку двойного голосования. А председатель ЦИК Элла Памфилова
назвала провокацией такие попытки.
"Когда такие случаи происходят, они единичные, но человек не может не знать, что он получает бюллетень еще раз. То есть все эти действия совершаются осознанно и умышленно. И по сути дела, такие действия образуют состав административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.22 КоАП, там штраф административный 30 тысяч рублей", - сказал Реут.
По его словам, если таких случаев несколько примерно в одно и то же время, то это может быть рассмотрено как групповое преступление.
"А когда это происходит несколько раз, несколько одинаковых случаев примерно в одно время, здесь уже усматривается некое групповое действие. А дальше уже можно рассуждать, что есть признаки состава преступления, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Я никого не обвиняю и не утверждаю, но такие внешние признаки имеются... если человек получает бюллетень второй раз, да еще и снимает все это на камеру, в таких публичных заявлениях усматривается попытка провокации с единственной целью - дискредитировать нашу работу", - сказал Реут.
Он отметил, что если член комиссии выдал бюллетень умышленно, для него тоже предусмотрено наказание.