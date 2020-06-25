СК назвал обыски у журналистки-инвалида из Ставрополья законными

ПЯТИГОРСК, 25 июн - РИА Новости. Обыски у журналистки-инвалида из Ставропольского края Анны Дарган по делу о распространении фейков о коронавирусе в Карачаево-Черкесии прошли законно, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК по региону.
Ранее Telegram-канал Baza опубликовал видеозапись, на которой Дарган сообщает о том, что к ней в дом с обыском пришли силовики из Карачаево-Черкесии, а также забрали технику. По словам Дарган, ее обвинили в том, что она может быть причастна к распространению фейков о коронавирусе в КЧР, однако отношения к паблику "Политика 09", как отметила девушка, она не имеет.
В середине июня следствие сообщило о возбуждении уголовных дел по факту размещения в Instagram-аккаунтах "Политика 09" и "Черный куб" под видом достоверных сообщений фейковой информации об обстоятельствах распространения на территории Карачаево-Черкесской Республики коронавирусной инфекции и о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения.
"У девушки была изъята компьютерная техника, носители информации, все осматривается, будет назначено исследование. Основания для проведения обыска и процедура обыска проверены судом и признаны законными", - сказал собеседник агентства. По его словам, следственные действия проводятся в отношении еще нескольких человек, в том числе из других регионов.