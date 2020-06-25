ХАМАС будет считать аннексию Западного берега объявлением войны

ГАЗА, 25 июн - РИА Новости. Движение ХАМАС будет считать израильскую аннексию объявлением войны против палестинцев, сообщил представитель военизированного крыла ХАМАС Абу Обайда.
"Движение исламского сопротивления (ХАМАС) расценивает решение аннексировать Западный берег и Иорданскую долину как объявление войны нашему народу, и мы заставим врага раскаяться за это решение", - заявил Абу Обайда в эфире телеканала "Аль-Акса".
Послание представителя бригад "Изз ад-Дин аль-Кассам", военного крыла ХАМАС - четкий сигнал властям Израиля, сказал представитель движения Фаузи Бархум.
"Заявления военного представителя "аль-Кассама" Абу Обайды является четким сигналом израильскому оккупационному режиму. Если Израиль совершит новую глупость, осуществив планы аннексии, то последующий этап будет не таким, как прежде", - заявил Бархум журналистам.
Президент США Дональд Трамп 28 января представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века". План Белого дома признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством. В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню Абу-Дис в восточном пригороде Иерусалима.
Палестинцы и ряд стран этот план не приняли, так как он, по их мнению, лишает палестинцев права на те территории, которые предусмотрены резолюциями ООН. Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас новый план также отверг, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.
Аббас 19 мая заявил, что Палестина решила расторгнуть все договоренности с Израилем и США на фоне намерений израильского правительства присоединить палестинские земли.