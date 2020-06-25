ХАМАС будет считать аннексию Западного берега объявлением войны

В Палестине предупредили Израиль об "ощутимых последствиях" аннексии

В Палестине предупредили Израиль об "ощутимых последствиях" аннексии

"Заявления военного представителя "аль-Кассама" Абу Обайды является четким сигналом израильскому оккупационному режиму. Если Израиль совершит новую глупость, осуществив планы аннексии, то последующий этап будет не таким, как прежде", - заявил Бархум журналистам.