Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200625/1573471499.html
ХАМАС будет считать аннексию Западного берега объявлением войны
Движение ХАМАС будет считать израильскую аннексию объявлением войны против палестинцев, сообщил представитель военизированного крыла ХАМАС Абу Обайда. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T15:54
иордан
махмуд аббас
иерусалим
хамас
палестина
израиль
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/0d/1572888816_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_9bde17fdc53c25552ead7ed124503f63.jpg
https://ria.ru/20200624/1573430532.html
https://ria.ru/20200624/1573428874.html
Просто смешно смотреть как хамас пытается тявкать на хозяина. Да если израиль не будет спонсировать палестину то палестинцами придётся учиться пить морскую воду чтобы выжить. Двояко можно относиться к израилю, но они всё равно молодцы.
10
1
иордан
иерусалим
палестина
израиль
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/0d/1572888816_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_9bde17fdc53c25552ead7ed124503f63.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/0d/1572888816_136:0:2867:2048_1400x0_80_0_0_c4e07d42529a21997da6a362142231b1.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/0d/1572888816_141:0:2189:2048_1400x0_80_0_0_612b5277e096b75a8e01438893b6db96.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
иордан, махмуд аббас, иерусалим, хамас, палестина, израиль, в мире

ХАМАС будет считать аннексию Западного берега объявлением войны

15:54 25.06.2020
576
© REUTERS / Mohamad TorokmanПротестующий против аннексии территорий Западного берега реки Иордан держит флаг Палестины перед израильскими военными
Протестующий против аннексии территорий Западного берега реки Иордан держит флаг Палестины перед израильскими военными
© REUTERS / Mohamad Torokman
Протестующий против аннексии территорий Западного берега реки Иордан держит флаг Палестины перед израильскими военными. Архивное фото
ГАЗА, 25 июн - РИА Новости. Движение ХАМАС будет считать израильскую аннексию объявлением войны против палестинцев, сообщил представитель военизированного крыла ХАМАС Абу Обайда.
"Движение исламского сопротивления (ХАМАС) расценивает решение аннексировать Западный берег и Иорданскую долину как объявление войны нашему народу, и мы заставим врага раскаяться за это решение", - заявил Абу Обайда в эфире телеканала "Аль-Акса".
Министр иностранных дел Государства Палестина Рияд аль-Малики во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
24 июня, 19:05
В Палестине предупредили Израиль об "ощутимых последствиях" аннексии
Послание представителя бригад "Изз ад-Дин аль-Кассам", военного крыла ХАМАС - четкий сигнал властям Израиля, сказал представитель движения Фаузи Бархум.
"Заявления военного представителя "аль-Кассама" Абу Обайды является четким сигналом израильскому оккупационному режиму. Если Израиль совершит новую глупость, осуществив планы аннексии, то последующий этап будет не таким, как прежде", - заявил Бархум журналистам.
Президент США Дональд Трамп 28 января представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века". План Белого дома признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством. В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню Абу-Дис в восточном пригороде Иерусалима.
Палестинцы и ряд стран этот план не приняли, так как он, по их мнению, лишает палестинцев права на те территории, которые предусмотрены резолюциями ООН. Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас новый план также отверг, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.
Аббас 19 мая заявил, что Палестина решила расторгнуть все договоренности с Израилем и США на фоне намерений израильского правительства присоединить палестинские земли.
Участники акции протеста у посольства США в Бейруте против сделки века по урегулированию палестино-израильского конфликта
24 июня, 18:24
Россия выступила за прямые переговоры между Израилем и Палестиной
1611020
Обсудить 1
ИорданМахмуд АббасИерусалимХамасПалестинаИзраильВ мире
Популярные комментарии
Просто смешно смотреть как хамас пытается тявкать на хозяина. Да если израиль не будет спонсировать палестину то палестинцами придётся учиться пить морскую воду чтобы выжить. Двояко можно относиться к израилю, но они всё равно молодцы.
25 июня, 16:38
Владимир Врун-гель
810010
Рекомендуем
Первый серийный противолодочный самолет Ил-38Н
Командование США сообщило о "перехвате" российских Ил-38 в районе Аляски
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК назвал обыски у журналистки-инвалида из Ставрополья законными
Президент РФ Владимир Путин
Западные политики знают, кто "добивал фашистскую гадину", заявил Путин
Участники акции протеста против полицейского насилия в США
Лидер темнокожих протестующих пригрозил "сжечь США"
Военнослужащий на ядерном полигоне Пхунгери на севере КНДР
Эксперты рассказали, почему Пхеньян отложил военные действия против Сеула
Наручники
В Белоруссии задержали человека, публиковавшего данные нацгвардейцев
Штаб-квартира Организации объединенных наций
Эксперты ООН осудили американские санкции против МУС
Ортодоксальный еврей разговаривает с сотрудниками службы ритуальных услуг в Иерусалиме
Израиль продлил запрет на въезд иностранцев
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
Аксенов прокомментировал ноту протеста Киева из-за парадов в Крыму
Флаг ЛГБТ-сообщества на здании посольства США в Москве
В Кремле прокомментировали вывешенный на здании посольства США флаг ЛГБТ
Самолет Ил-76МД-90А
Новый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А защитили от ракет
Российский траулер Кокшайск сел на мель в районе города Тромсе в Норвегии
Севший на мель у берегов Норвегии российский траулер дал течь
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана уволил заразившегося коронавирусом главу минздрава
Вадим Рабинович
Власти Украины должны приструнить радикалов, заявил депутат Рады
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
В МИД получили уведомление о задержании россиянина Бокова в Грузии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:09Посол России назвал причину отсрочки встречи "нормандского формата"
09:08В Японии одна из крупнейших туркомпаний не будет нанимать новых людей
09:03В ЛНР четвертые сутки не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
09:00Хрупкий мужской пол. В чем проблема детей, выросших у властной матери
08:57На Украине выявили 1109 случаев заражения коронавирусом за сутки
08:53Цены на нефть растут на оптимизме вокруг восстановления спроса
08:50Пушков прокомментировал слова Порошенко о "возвращении" Крыма
08:48Аэропорт Орли возобновил работу, приостановленную из-за коронавируса
08:46В Подмосковье вылечили более 30 тысяч пациентов с коронавирусом
08:43В Индии от ударов молний умерли более ста человек за двое суток
08:38В МИД Японии рассказали о переговорах с Россией
08:34Из Владивостока впервые за долгое время запустят рейсы в Сочи и Крым
08:30Российские виноделы попросили преференций
08:30Греческий политик считает, что статья Путина касается не только историков
08:26В Узбекистане выявили 238 новых случаев заражения коронавирусом
08:19Более 260 населенных пунктов Украины остаются подтопленными
08:15В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 132 пациента от COVID-19
08:13Житель Новосибирска ехал на дачу в вагоне с углем, но оказался в Кузбассе
08:09Новейший лазерный резак для водолазов покажут на форуме "Армия-2020"
08:04Внешность кота Матроскина изменится в новом сезоне "Простоквашино"
Лента новостейМолния