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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200625/1573471413.html
В Швейцарии число заразившихся коронавирусом достигло 31 428
Еще 52 новых заражения COVID-19 зафиксировано в Швейцарии за минувшие сутки, с момента вспышки в стране заболели 31 428 человек, сообщили в четверг в... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T15:50
распространение нового коронавируса
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здоровье - общество, евросоюз, великобритания, швейцария, в мире

В Швейцарии число заразившихся коронавирусом достигло 31 428

15:50 25.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 25 июн – РИА Новости, Елизавета Исакова. Еще 52 новых заражения COVID-19 зафиксировано в Швейцарии за минувшие сутки, с момента вспышки в стране заболели 31 428 человек, сообщили в четверг в Федеральном офисе общественного здравоохранения страны.
По данным на 25 июня, за сутки в стране было зарегистрировано 52 новых заражения (44 накануне), скончавшихся нет. Таким образом, общее число заболевших составило 31428 человек, всего скончалось 1682 человека.
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Скорость распространения нового коронавируса
Всего с начала эпидемии было проведено 534 490 тестов на COVID-19. Вирус был найден в 7% случаев. За прошедшие сутки проведено 10528 тестов, что объясняет рост количества выявленных заражённых.
С 27 апреля в Швейцарии началась первая фаза снятия ограничений, введенных для сдерживания распространения COVID-19 в середине марта. Были вновь открыты парикмахерские, салоны красоты, медицинские и зубоврачебные кабинеты, магазины цветов и хозтоваров. Вторая фаза смягчений началась 11 мая. Открылись все магазины, с рядом ограничений возобновили работу рестораны и бары, частично снят запрет на въезд на территорию Швейцарии из стран ЕС. С 28 мая разрешено открытие храмов всех конфессий, можно собираться группами не более 30 человек. Третья фаза стартовала 6 июня. Разрешены массовые мероприятия с участием менее 300 человек, снимаются ограничения на посещение ресторанов, открылись бары, дискотеки, рынки, СПА, общественные бассейны, а также развлекательная инфраструктура. С 15 июня Швейцария открыла границы для граждан Евросоюза, ЕАСТ и Великобритании. С 22 июня разрешено проводить массовые мероприятия с участием до 1000 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаЗдоровье - ОбществоЕвросоюзВеликобританияШвейцарияВ мире
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