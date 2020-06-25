В Швейцарии число заразившихся коронавирусом достигло 31 428

По данным на 25 июня, за сутки в стране было зарегистрировано 52 новых заражения (44 накануне), скончавшихся нет. Таким образом, общее число заболевших составило 31428 человек, всего скончалось 1682 человека.

Всего с начала эпидемии было проведено 534 490 тестов на COVID-19. Вирус был найден в 7% случаев. За прошедшие сутки проведено 10528 тестов, что объясняет рост количества выявленных заражённых.