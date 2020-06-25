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Израиль продлил запрет на въезд иностранцев
Израиль продлил запрет на въезд для иностранцев до 1 августа, соответствующее уведомление получили представители иностранных авиакомпаний, сообщает израильское... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T15:56
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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туризм, новости - туризм, коронавирус covid-19, коронавирусы, израиль, в мире

Израиль продлил запрет на въезд иностранцев

15:51 25.06.2020 (обновлено: 15:56 25.06.2020)
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© AP Photo / Mahmoud IlleanОртодоксальный еврей разговаривает с сотрудниками службы ритуальных услуг в Иерусалиме
Ортодоксальный еврей разговаривает с сотрудниками службы ритуальных услуг в Иерусалиме
© AP Photo / Mahmoud Illean
ТЕЛЬ-АВИВ, 25 июн - РИА Новости. Израиль продлил запрет на въезд для иностранцев до 1 августа, соответствующее уведомление получили представители иностранных авиакомпаний, сообщает израильское агентство Ynet.
"Пассажирам из любых стран, которые не являются гражданами или постоянными жителями Израиля, запрещен въезд в государство Израиль, включая транзитные рейсы, кроме тех пассажиров, которые имеют специальное разрешение от (израильского) управления по делам населения и иммиграции", - цитирует агентство заявление управления аэропортов, направленное представителям авиакомпаний.
Запрет на въезд иностранцев действует в Израиле с середины марта.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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