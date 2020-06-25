Израиль продлил запрет на въезд иностранцев

"Пассажирам из любых стран, которые не являются гражданами или постоянными жителями Израиля, запрещен въезд в государство Израиль, включая транзитные рейсы, кроме тех пассажиров, которые имеют специальное разрешение от (израильского) управления по делам населения и иммиграции", - цитирует агентство заявление управления аэропортов, направленное представителям авиакомпаний.