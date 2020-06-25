Путин намерен посетить открытие музея Карельского фронта

"Работа, которую вы делаете, безусловно, чрезвычайно важна не только в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Это очень важно. Спасибо вам большое за приглашение, если сложится у меня график соответствующим образом, с удовольствием к вам приеду и посмотрю", - сказал Путин на встрече с членами Общественной палаты РФ.