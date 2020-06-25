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Путин намерен посетить открытие музея Карельского фронта
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что с удовольствием посетит открытие музея Карельского фронта в Беломорске в сентябре, если рабочий график сложится... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T17:06
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россия
общественная палата рф
владимир путин
беломорск
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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россия, общественная палата рф, владимир путин, беломорск, республика карелия, общество

Путин намерен посетить открытие музея Карельского фронта

15:47 25.06.2020 (обновлено: 17:06 25.06.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с членами Общественной палаты
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с членами Общественной палаты
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что с удовольствием посетит открытие музея Карельского фронта в Беломорске в сентябре, если рабочий график сложится соответствующим образом.
"Работа, которую вы делаете, безусловно, чрезвычайно важна не только в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Это очень важно. Спасибо вам большое за приглашение, если сложится у меня график соответствующим образом, с удовольствием к вам приеду и посмотрю", - сказал Путин на встрече с членами Общественной палаты РФ.
Музей Карельского фронта создается по решению Государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования Республики Карелия. Столетие Карелии отмечалось 8 июня.
Государственная комиссия была образована указом президента России в 2013 году. Работа госкомиссии нацелена на формирование условий для опережающего социально-экономического развития Республики Карелия, повышение уровня и качества жизни населения, в том числе путем создания благоприятного инвестиционного климата, развития государственно-частного партнерства.
Президент РФ - верховный главнокомандующий вооруженными силами РФ Владимир Путин перед началом военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
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75 лет Великой ПобедыРоссияОбщественная палата РФВладимир ПутинБеломорскРеспублика КарелияОбщество
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