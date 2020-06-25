Путин намерен посетить открытие музея Карельского фронта

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что с удовольствием посетит открытие музея Карельского фронта в Беломорске в сентябре, если рабочий график сложится соответствующим образом.
"Работа, которую вы делаете, безусловно, чрезвычайно важна не только в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Это очень важно. Спасибо вам большое за приглашение, если сложится у меня график соответствующим образом, с удовольствием к вам приеду и посмотрю", - сказал Путин на встрече с членами Общественной палаты РФ.
Музей Карельского фронта создается по решению Государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования Республики Карелия. Столетие Карелии отмечалось 8 июня.
Государственная комиссия была образована указом президента России в 2013 году. Работа госкомиссии нацелена на формирование условий для опережающего социально-экономического развития Республики Карелия, повышение уровня и качества жизни населения, в том числе путем создания благоприятного инвестиционного климата, развития государственно-частного партнерства.