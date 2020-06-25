Лидер темнокожих протестующих пригрозил "сжечь США"

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Сторонники Black Lives Matter "сожгут систему и заменят ее", если американские власти не выполнят их требования, заявил в эфире Fox News глава нью-йоркского отделения организации Хоук Ньюсом.
По словам активиста, американская система, начиная с Войны за независимость, основана на насилии. Таким образом он подтвердил, что поддерживает насильственные методы борьбы.
"США вмешиваются и подрывают режимы, заменяют их лидеров на тех, кто им нравится. Так что для любого американца обвинять нас в том, что мы склонны к насилию, — крайне лицемерно", — сказал Ньюсом.
Он отметил, что не оправдывает насилие, но считает его единственно эффективным методом борьбы. В пример Ньюсом привел события 1960-х годов, когда чернокожие смогли достичь своих целей.
"Если эта страна не даст нам того, чего мы хотим, мы сожжем эту систему и заменим ее. Ясно? Я могу говорить это как образно, так и буквально. Это вопрос интерпретации", — заявил активист.
Ведущая попросила его оценить позицию Мартина Лютера Кинга — младшего, выступавшего против любых расовых лозунгов и призывавшего к объединению в любви к Богу. В ответ на это Ньюсом назвал Иисуса Христа "самым известным черным радикальным революционером", которого убили, как и других "черных активистов".
"Я просто хочу освобождения черных и черного народовластия любой ценой", — добавил Ньюсом.
После гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции по американским городам прокатилась волна протестов и беспорядков. Люди вышли на улицы с требованием прекратить полицейский произвол, а также с антирасистскими лозунгами. Некоторые выступления сопровождаются мародерством, сносятся исторические памятники. Власти обсуждают реформу полиции.