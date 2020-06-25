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Лидер темнокожих протестующих пригрозил "сжечь США"
Сторонники Black Lives Matter "сожгут систему и заменят ее", если американские власти не выполнят их требования, заявил в эфире Fox News глава нью-йоркского... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T17:30
джордж флойд
нью-йорк (город)
сша
в мире
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Слова Ньюсона ,да Богу в уши. )
55
Все знают, что лидер нигеров - это байден, он же и получатель всех негродонатов.
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26
нью-йорк (город)
сша
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572545768_0:133:1280:853_1400x0_80_0_0_12b5c8a420f93d2005f1333e54ef63c4.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
джордж флойд, нью-йорк (город), сша, в мире

Лидер темнокожих протестующих пригрозил "сжечь США"

15:47 25.06.2020 (обновлено: 17:30 25.06.2020)
24231
© Sputnik / Артур ГабдрахмановУчастники акции протеста против полицейского насилия в США
Участники акции протеста против полицейского насилия в США
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Участники акции протеста против полицейского насилия в США. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Сторонники Black Lives Matter "сожгут систему и заменят ее", если американские власти не выполнят их требования, заявил в эфире Fox News глава нью-йоркского отделения организации Хоук Ньюсом.
По словам активиста, американская система, начиная с Войны за независимость, основана на насилии. Таким образом он подтвердил, что поддерживает насильственные методы борьбы.

"США вмешиваются и подрывают режимы, заменяют их лидеров на тех, кто им нравится. Так что для любого американца обвинять нас в том, что мы склонны к насилию, — крайне лицемерно", — сказал Ньюсом.

Он отметил, что не оправдывает насилие, но считает его единственно эффективным методом борьбы. В пример Ньюсом привел события 1960-х годов, когда чернокожие смогли достичь своих целей.
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"Если эта страна не даст нам того, чего мы хотим, мы сожжем эту систему и заменим ее. Ясно? Я могу говорить это как образно, так и буквально. Это вопрос интерпретации", — заявил активист.

Ведущая попросила его оценить позицию Мартина Лютера Кинга — младшего, выступавшего против любых расовых лозунгов и призывавшего к объединению в любви к Богу. В ответ на это Ньюсом назвал Иисуса Христа "самым известным черным радикальным революционером", которого убили, как и других "черных активистов".
"Я просто хочу освобождения черных и черного народовластия любой ценой", — добавил Ньюсом.
После гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции по американским городам прокатилась волна протестов и беспорядков. Люди вышли на улицы с требованием прекратить полицейский произвол, а также с антирасистскими лозунгами. Некоторые выступления сопровождаются мародерством, сносятся исторические памятники. Власти обсуждают реформу полиции.
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Популярные комментарии
Слова Ньюсона ,да Богу в уши. )
25 июня, 15:50
ДНДанил Некипелов
3872008
Все знают, что лидер нигеров - это байден, он же и получатель всех негродонатов.
25 июня, 15:52
Евгений Д
36100010
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