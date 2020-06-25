Обращение президента к россиянам: новые меры господдержки

В ходе очередного обращения к нации Владимир Путин озвучил результаты работы по борьбе с эпидемией COVID-19 и восстановлению российской экономики, а также дал новые поручения, призванные поддержать население, бизнес и регионы. Смотрите в инфографике Ria.ru, что именно президент распорядился сделать в ближайшее время.