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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200625/1573470614.html
Обращение президента к россиянам: новые меры господдержки
В ходе очередного обращения к нации Владимир Путин озвучил результаты работы по борьбе с эпидемией COVID-19 и восстановлению российской экономики, а также дал... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T16:03
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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2020
РИА Новости
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60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, инфографика, ипотека, налоги, регионы, детские вопросы, it-компании, социальная политика, владимир путин, бизнес, инфографика, общество, экономика

Обращение президента к россиянам: новые меры господдержки

15:53 25.06.2020 (обновлено: 16:03 25.06.2020)
17725
В ходе очередного обращения к нации Владимир Путин озвучил результаты работы по борьбе с эпидемией COVID-19 и восстановлению российской экономики, а также дал новые поручения, призванные поддержать население, бизнес и регионы. Смотрите в инфографике Ria.ru, что именно президент распорядился сделать в ближайшее время.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ИпотекаНалогиРегионыДетские вопросыIT-компанииСоциальная политикаВладимир ПутинБизнесИнфографикаОбществоЭкономика
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