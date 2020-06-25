В ходе очередного обращения к нации Владимир Путин озвучил результаты работы по борьбе с эпидемией COVID-19 и восстановлению российской экономики, а также дал новые поручения, призванные поддержать население, бизнес и регионы. Смотрите в инфографике Ria.ru, что именно президент распорядился сделать в ближайшее время.
https://ria.ru/20200625/1573470614.html
Обращение президента к россиянам: новые меры господдержки
В ходе очередного обращения к нации Владимир Путин озвучил результаты работы по борьбе с эпидемией COVID-19 и восстановлению российской экономики, а также дал... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T15:53
2020-06-25T16:03
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
ипотека
налоги
регионы
детские вопросы
it-компании
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2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573471158_1:0:1000:562_1400x0_80_0_0_bfd9d2e1ef71f5f8913f6fcbab8d1547.png
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, инфографика, ипотека, налоги, регионы, детские вопросы, it-компании, социальная политика, владимир путин, бизнес, инфографика, общество, экономика
Обращение президента к россиянам: новые меры господдержки
15:53 25.06.2020 (обновлено: 16:03 25.06.2020)
17725
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ИпотекаНалогиРегионыДетские вопросыIT-компанииСоциальная политикаВладимир ПутинБизнесИнфографикаОбществоЭкономика