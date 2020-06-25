https://ria.ru/20200625/1573470365.html
Путин пожелал успехов новому составу Общественной палаты
Если каждый член Общественной палаты РФ использует все свои навыки, знания и опыт на решение общенациональной задачи, то палата будет отвечать предназначению,... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T15:43
2020-06-25T15:43
владимир путин
общество
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, общество
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости.
Если каждый член Общественной палаты РФ использует все свои навыки, знания и опыт на решение общенациональной задачи, то палата будет отвечать предназначению, для которого она создавалась, и добьется хороших, зримых результатов, считает президент РФ Владимир Путин
.
"Я сейчас послушал коллег из Общественной палаты - каждый занимается своим очень интересным и чрезвычайно важным делом. Каждый является специалистом высокого уровня и класса. И, конечно, если вы используете все свои навыки, знания, свой талант, свой опыт на решение общенациональной задачи на площадке Общественной палаты, то, без всяких сомнений, палата будет отвечать предназначению, для которого она создавалась, и добьется хороших зримых результатов, выполнит все задачи, которые перед ней стоят", - сказал Путин в четверг на встрече с новым составом Общественной палаты РФ.
"Желаю вам успехов, спасибо большое", - заключил он.