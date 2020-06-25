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Путин пожелал успехов новому составу Общественной палаты
Если каждый член Общественной палаты РФ использует все свои навыки, знания и опыт на решение общенациональной задачи, то палата будет отвечать предназначению,... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T15:43
владимир путин
общество
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РИА Новости
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353
60
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владимир путин, общество

Путин пожелал успехов новому составу Общественной палаты

15:43 25.06.2020
178
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с членами Общественной палаты
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с членами Общественной палаты
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с членами Общественной палаты
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Если каждый член Общественной палаты РФ использует все свои навыки, знания и опыт на решение общенациональной задачи, то палата будет отвечать предназначению, для которого она создавалась, и добьется хороших, зримых результатов, считает президент РФ Владимир Путин.
"Я сейчас послушал коллег из Общественной палаты - каждый занимается своим очень интересным и чрезвычайно важным делом. Каждый является специалистом высокого уровня и класса. И, конечно, если вы используете все свои навыки, знания, свой талант, свой опыт на решение общенациональной задачи на площадке Общественной палаты, то, без всяких сомнений, палата будет отвечать предназначению, для которого она создавалась, и добьется хороших зримых результатов, выполнит все задачи, которые перед ней стоят", - сказал Путин в четверг на встрече с новым составом Общественной палаты РФ.
"Желаю вам успехов, спасибо большое", - заключил он.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 14:54
Путин призвал использовать весь потенциал региональных общественных палат
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Владимир ПутинОбщество
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