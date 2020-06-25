Путин пожелал успехов новому составу Общественной палаты

"Я сейчас послушал коллег из Общественной палаты - каждый занимается своим очень интересным и чрезвычайно важным делом. Каждый является специалистом высокого уровня и класса. И, конечно, если вы используете все свои навыки, знания, свой талант, свой опыт на решение общенациональной задачи на площадке Общественной палаты, то, без всяких сомнений, палата будет отвечать предназначению, для которого она создавалась, и добьется хороших зримых результатов, выполнит все задачи, которые перед ней стоят", - сказал Путин в четверг на встрече с новым составом Общественной палаты РФ.