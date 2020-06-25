Началась 3-я фаза клинических испытаний китайской вакцины от COVID-19

МОСКВА, 25 июн - Проект "Россия-Китай: Главное". В Объединенных Арабских Эмиратах началась 3-я фаза клинических испытаний китайской кандидатной инактивированной вакцины от COVID-19.
Разработчик - Государственная биотехнологическая корпорация Китая - будет сотрудничать с Group 42, базирующейся в Абу-Даби компанией в области искусственного интеллекта и облачных вычислений. Стороны готовы работать сообща в локализованном производстве вакцины.
Результаты первых двух фаз тестов показали хорошие показатели безопасности, серьезных побочных эффектов не выявили. У всех получателей вакцины, привитых двумя инъекциями в разной последовательности и дозах, были отмечены высокие титры антител. Для тех, кто получал две инъекции средней дозы с интервалом в 28 дней, уровень сероконверсии нейтрализующих антител достигал 100%.