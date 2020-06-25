Началась 3-я фаза клинических испытаний китайской вакцины от COVID-19

Результаты первых двух фаз тестов показали хорошие показатели безопасности, серьезных побочных эффектов не выявили. У всех получателей вакцины, привитых двумя инъекциями в разной последовательности и дозах, были отмечены высокие титры антител. Для тех, кто получал две инъекции средней дозы с интервалом в 28 дней, уровень сероконверсии нейтрализующих антител достигал 100%.