Севший на мель у берегов Норвегии российский траулер дал течь

"В техническом отсеке образовалась течь, которая была остановлена силами экипажа. На борту находится 35 членов экипажа. Пострадавших и травмированных нет. В настоящее время спасательными службами проводятся соответствующие мероприятия для буксировки рыболовного траулера", - говорится на сайте ведомства.

Также свою проверку начал мурманский следственный отдел на транспорте Северо-Западного СУ на транспорте СК РФ. "Следствием будут проведены проверочные и оперативные мероприятия, направленные на установление обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших произошедшему, устанавливается ущерб", - говорится в сообщении. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.