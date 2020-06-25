https://ria.ru/20200625/1573470265.html
Севший на мель у берегов Норвегии российский траулер дал течь
Севший на мель в Норвежском море российский траулер "Кокшайск" дал течь, экипаж ее устранил, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T15:42
2020-06-25T15:42
норвегия
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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норвегия, происшествия
МУРМАНСК, 25 июн – РИА Новости.
Севший на мель в Норвежском море российский траулер "Кокшайск" дал течь, экипаж ее устранил, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура
.
"В техническом отсеке образовалась течь, которая была остановлена силами экипажа. На борту находится 35 членов экипажа. Пострадавших и травмированных нет. В настоящее время спасательными службами проводятся соответствующие мероприятия для буксировки рыболовного траулера", - говорится на сайте ведомства.
Проверку инцидента начала Мурманская транспортная прокуратура, ситуация находится на личном контроле Северо-Западного транспортного прокурора.
Также свою проверку начал мурманский следственный отдел на транспорте Северо-Западного СУ на транспорте СК РФ. "Следствием будут проведены проверочные и оперативные мероприятия, направленные на установление обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших произошедшему, устанавливается ущерб", - говорится в сообщении. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее норвежская телекомпания NRK сообщила, что у берега Тромсё в северной Норвегии село на мель российское судно "Кокшайск" с 35 членами экипажа на борту. Рядом с траулером находятся спасательные суда. Судовладелец сообщил РИА Новости, что команда ждет прилива, чтобы снять судно с мели.