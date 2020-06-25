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Потерявшая туфлю участница парада в Калининграде рассказала о службе
Гвардии прапорщик Ксения Кальчинская, которая во время парада в Калининграде потеряла туфлю, но не сбила строй, рассказала РИА Новости, как попала на флот. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T16:18
александр носатов (вице-адмирал)
балтийский федеральный университет
общество
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https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573466228_0:0:1280:720_1400x0_80_0_0_54f5fd8886d159c39775a2e71c7e154a.jpg
https://ria.ru/20200624/1573421475.html
На следующем параде вся красная площадь будет завалена кирзачами и берцами...
66
Так всётаки мичман или прапорщик ?
44
17
РИА Новости
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60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573466228_0:0:1280:720_1400x0_80_0_0_54f5fd8886d159c39775a2e71c7e154a.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр носатов (вице-адмирал), балтийский федеральный университет, общество

Потерявшая туфлю участница парада в Калининграде рассказала о службе

15:41 25.06.2020 (обновлено: 16:18 25.06.2020)
39386
© Фото : пресс-служба БалтфлотаМичман фельдшер зенитно-ракетного полка ПВО Балтийского флота Ксения Кальчинская, получившая поощрение от командующего Балтийском флотом адмирала Александра Носатова
Мичман фельдшер зенитно-ракетного полка ПВО Балтийского флота Ксения Кальчинская, получившая поощрение от командующего Балтийском флотом адмирала Александра Носатова
© Фото : пресс-служба Балтфлота
Мичман фельдшер зенитно-ракетного полка ПВО Балтийского флота Ксения Кальчинская, получившая поощрение от командующего Балтийском флотом адмирала Александра Носатова
КАЛИНИНГРАД, 25 июн - РИА Новости. Гвардии прапорщик Ксения Кальчинская, которая во время парада в Калининграде потеряла туфлю, но не сбила строй, рассказала РИА Новости, как попала на флот.
В четверг командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов наградил участницу парада памятной медалью командующего, грамотой и вручил букет цветов перед строем мичманов и офицеров.
"По окончании Балтийского федерального университета по специальности "Лечебное дело" мы вместе с подругой-одногруппницей искали работу и случайно узнали о вакансии на флоте, решили попробовать. Нас взяли с огромной радостью, так как медики были нужны", - рассказала Ксения.
Так она стала продолжателем династии — папа и оба дедушки Ксении были военными. Сейчас девушка получает дополнительное образование. Фельдшером командного пункта одной из частей ПВО Балтийского флота Ксения служит уже четыре года и расставаться со службой не собирается.
"Никуда не собираюсь переводиться, мне очень нравится служить именно здесь, где я служу", - добавила Ксения.
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Обсудить 17
Александр Носатов (вице-адмирал)Балтийский федеральный университетОбщество
Популярные комментарии
На следующем параде вся красная площадь будет завалена кирзачами и берцами...
25 июня, 17:10
SSanchousg80
2022011013
Так всётаки мичман или прапорщик ?
25 июня, 16:34
Сергей Петрович Фруцкий
22120406
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