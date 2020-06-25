Потерявшая туфлю участница парада в Калининграде рассказала о службе

КАЛИНИНГРАД, 25 июн - РИА Новости. Гвардии прапорщик Ксения Кальчинская, которая во время парада в Калининграде потеряла туфлю, но не сбила строй, рассказала РИА Новости, как попала на флот.

В четверг командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов наградил участницу парада памятной медалью командующего, грамотой и вручил букет цветов перед строем мичманов и офицеров.

"По окончании Балтийского федерального университета по специальности "Лечебное дело" мы вместе с подругой-одногруппницей искали работу и случайно узнали о вакансии на флоте, решили попробовать. Нас взяли с огромной радостью, так как медики были нужны", - рассказала Ксения.

Так она стала продолжателем династии — папа и оба дедушки Ксении были военными. Сейчас девушка получает дополнительное образование. Фельдшером командного пункта одной из частей ПВО Балтийского флота Ксения служит уже четыре года и расставаться со службой не собирается.