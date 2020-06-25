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В Кремле прокомментировали вывешенный на здании посольства США флаг ЛГБТ
Любые проявления пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних в РФ недопустимы, заявил пресс-секретарь президент России Дмитрий... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T22:56
россия
лгбт-сообщество
посольство сша в рф
дмитрий песков
москва
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Не посольство а петушатник.
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Совсем с ума посходили!!! Уже каждое дурное сообщество имеет свой флаг и элиты навязывают признания этих извращенцев массами
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россия
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сша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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россия, лгбт-сообщество, посольство сша в рф, дмитрий песков, москва, сша, в мире

В Кремле прокомментировали вывешенный на здании посольства США флаг ЛГБТ

15:41 25.06.2020 (обновлено: 22:56 25.06.2020)
27297
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкФлаг ЛГБТ-сообщества на здании посольства США в Москве
Флаг ЛГБТ-сообщества на здании посольства США в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Любые проявления пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних в РФ недопустимы, заявил пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, как оценивают в Кремле вывешенный на здании посольства США флаг ЛГБТ-сообщества.
По информации СМИ, в четверг на здании посольства США был вывешен радужный флаг в знак поддержки ЛГБТ-сообщества, впоследствии он был снят.
"Мы из Кремля не видим здания американского посольства, это первое. Но, наверняка, это видит наше министерство иностранных дел, я думаю, что министерство иностранных дел обратило на это внимание. В любом случае, любые проявления пропаганды нетрадиционных сексуальных меньшинств и так далее (среди несовершеннолетних) в нашей стране по закону недопустимы", - сказал Песков.
Путин в 2013 году подписал закон о запрете гей-пропаганды среди детей. Обычным россиянам за это грозит штраф до 5 тысяч рублей, должностным лицам — до 50 тысяч, юридическим — до миллиона. Еще жестче наказание за такую пропаганду "с применением СМИ или интернета". При этом Путин неоднократно заявлял, что права ЛГБТ-сообщества в России никто не ущемляет.
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Обсудить 41
РоссияЛГБТ-сообществоПосольство США в РФДмитрий ПесковМоскваСШАВ мире
Популярные комментарии
Не посольство а петушатник.
25 июня, 15:52
Rytas Ryto
106240004
Совсем с ума посходили!!! Уже каждое дурное сообщество имеет свой флаг и элиты навязывают признания этих извращенцев массами
25 июня, 15:53
ВАВиктор А
7920103
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