В Кремле прокомментировали вывешенный на здании посольства США флаг ЛГБТ

По информации СМИ, в четверг на здании посольства США был вывешен радужный флаг в знак поддержки ЛГБТ-сообщества, впоследствии он был снят.

"Мы из Кремля не видим здания американского посольства, это первое. Но, наверняка, это видит наше министерство иностранных дел, я думаю, что министерство иностранных дел обратило на это внимание. В любом случае, любые проявления пропаганды нетрадиционных сексуальных меньшинств и так далее (среди несовершеннолетних) в нашей стране по закону недопустимы", - сказал Песков.