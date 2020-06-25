В Кремле прокомментировали вывешенный на здании посольства США флаг ЛГБТ

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Любые проявления пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних в РФ недопустимы, заявил пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, как оценивают в Кремле вывешенный на здании посольства США флаг ЛГБТ-сообщества.
По информации СМИ, в четверг на здании посольства США был вывешен радужный флаг в знак поддержки ЛГБТ-сообщества, впоследствии он был снят.
"Мы из Кремля не видим здания американского посольства, это первое. Но, наверняка, это видит наше министерство иностранных дел, я думаю, что министерство иностранных дел обратило на это внимание. В любом случае, любые проявления пропаганды нетрадиционных сексуальных меньшинств и так далее (среди несовершеннолетних) в нашей стране по закону недопустимы", - сказал Песков.
Путин в 2013 году подписал закон о запрете гей-пропаганды среди детей. Обычным россиянам за это грозит штраф до 5 тысяч рублей, должностным лицам — до 50 тысяч, юридическим — до миллиона. Еще жестче наказание за такую пропаганду "с применением СМИ или интернета". При этом Путин неоднократно заявлял, что права ЛГБТ-сообщества в России никто не ущемляет.
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