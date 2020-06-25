Потерявшая туфлю участница парада в Калининграде рассказала об инциденте

КАЛИНИНГРАД, 25 июн - РИА Новости. Гвардии прапорщик, фельдшер командного пункта одной из частей ПВО Гвардии прапорщик, фельдшер командного пункта одной из частей ПВО Балтийского флота Ксения Кальчинская, которая потеряла на параде в Калининграде туфлю, но не сбила строй, рассказала РИА Новости, что не ожидала, что на инцидент обратят внимание.

В четверг командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов наградил участницу парада памятной медалью командующего, грамотой и вручил букет цветов перед строем мичманов и офицеров.

"Я, конечно, рассчитывала, что никто не обратит внимание на этот момент — прошла и прошла. Но потом мне стали звонить друзья и знакомые, рассказывать, что в прямом эфире сказали о том, что девушка-участница парада потеряла обувь, спрашивали: не про тебя ли? Это было очень для меня неожиданно", - рассказала Кальчинская.

Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне для Ксении уже третий по счету. Каких-то специальных установок, что делать в случае форс-мажора, на тренировках не дают, рассказала девушка, в этой ситуации она положилась на свое чутье.