Потерявшая туфлю участница парада в Калининграде рассказала об инциденте

КАЛИНИНГРАД, 25 июн - РИА Новости. Гвардии прапорщик, фельдшер командного пункта одной из частей ПВО Балтийского флота Ксения Кальчинская, которая потеряла на параде в Калининграде туфлю, но не сбила строй, рассказала РИА Новости, что не ожидала, что на инцидент обратят внимание.
В четверг командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов наградил участницу парада памятной медалью командующего, грамотой и вручил букет цветов перед строем мичманов и офицеров.
"Я, конечно, рассчитывала, что никто не обратит внимание на этот момент — прошла и прошла. Но потом мне стали звонить друзья и знакомые, рассказывать, что в прямом эфире сказали о том, что девушка-участница парада потеряла обувь, спрашивали: не про тебя ли? Это было очень для меня неожиданно", - рассказала Кальчинская.
Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне для Ксении уже третий по счету. Каких-то специальных установок, что делать в случае форс-мажора, на тренировках не дают, рассказала девушка, в этой ситуации она положилась на свое чутье.
© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкМичман фельдшер зенитно-ракетного полка ПВО Балтийского флота Ксения Кальчинская получает поощрение от командующего Балтийском флотом адмирала Александра Носатова
Мичман фельдшер зенитно-ракетного полка ПВО Балтийского флота Ксения Кальчинская получает поощрение от командующего Балтийском флотом адмирала Александра Носатова
"Я сама понимала, что юбилейном параде ничто не должно было помешать тому, чтобы пройти достойно. В первый момент промелькнула мысль, вдруг я что-то сделала не так, но деваться некуда - нужно было идти дальше. Ну а на награждении сегодня было очень волнительно, но могу сказать, я была очень счастлива, наверное, даже горда собой", - рассказала участница парада.