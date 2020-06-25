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Потерявшая туфлю участница парада в Калининграде рассказала об инциденте
Гвардии прапорщик, фельдшер командного пункта одной из частей ПВО Балтийского флота Ксения Кальчинская, которая потеряла на параде в Калининграде туфлю, но не... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T16:45
александр носатов (вице-адмирал)
балтийский флот вмф россии
безопасность
общество
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https://ria.ru/20200624/1573423710.html
Молодец девчонка!
31
Девчонка симпатяга и молодец, но уж слишком превозносят ее случайный поступок, прям героиня. А что она должна была сделать? Броситься туфлю свою подбирать, напяливать ее и бежать догонять строй? Абсолютно логичный и правильный поступок.
31
5
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573466228_0:0:1280:720_1400x0_80_0_0_54f5fd8886d159c39775a2e71c7e154a.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр носатов (вице-адмирал), балтийский флот вмф россии, безопасность, общество

Потерявшая туфлю участница парада в Калининграде рассказала об инциденте

15:35 25.06.2020 (обновлено: 16:45 25.06.2020)
4831
© Фото : пресс-служба БалтфлотаМичман фельдшер зенитно-ракетного полка ПВО Балтийского флота Ксения Кальчинская, получившая поощрение от командующего Балтийском флотом адмирала Александра Носатова
Мичман фельдшер зенитно-ракетного полка ПВО Балтийского флота Ксения Кальчинская, получившая поощрение от командующего Балтийском флотом адмирала Александра Носатова
© Фото : пресс-служба Балтфлота
КАЛИНИНГРАД, 25 июн - РИА Новости. Гвардии прапорщик, фельдшер командного пункта одной из частей ПВО Балтийского флота Ксения Кальчинская, которая потеряла на параде в Калининграде туфлю, но не сбила строй, рассказала РИА Новости, что не ожидала, что на инцидент обратят внимание.
В четверг командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов наградил участницу парада памятной медалью командующего, грамотой и вручил букет цветов перед строем мичманов и офицеров.
Участница парада в Калининграда потеряла туфлю и продолжила маршировать
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"Я, конечно, рассчитывала, что никто не обратит внимание на этот момент — прошла и прошла. Но потом мне стали звонить друзья и знакомые, рассказывать, что в прямом эфире сказали о том, что девушка-участница парада потеряла обувь, спрашивали: не про тебя ли? Это было очень для меня неожиданно", - рассказала Кальчинская.
Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне для Ксении уже третий по счету. Каких-то специальных установок, что делать в случае форс-мажора, на тренировках не дают, рассказала девушка, в этой ситуации она положилась на свое чутье.
© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкМичман фельдшер зенитно-ракетного полка ПВО Балтийского флота Ксения Кальчинская получает поощрение от командующего Балтийском флотом адмирала Александра Носатова
Мичман фельдшер зенитно-ракетного полка ПВО Балтийского флота Ксения Кальчинская получает поощрение от командующего Балтийском флотом адмирала Александра Носатова
© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
Мичман фельдшер зенитно-ракетного полка ПВО Балтийского флота Ксения Кальчинская получает поощрение от командующего Балтийском флотом адмирала Александра Носатова
"Я сама понимала, что юбилейном параде ничто не должно было помешать тому, чтобы пройти достойно. В первый момент промелькнула мысль, вдруг я что-то сделала не так, но деваться некуда - нужно было идти дальше. Ну а на награждении сегодня было очень волнительно, но могу сказать, я была очень счастлива, наверное, даже горда собой", - рассказала участница парада.
1791220113
Обсудить 5
Александр Носатов (вице-адмирал)Балтийский флот ВМФ РоссииБезопасностьОбщество
Популярные комментарии
Молодец девчонка!
25 июня, 15:37
Стас Новиков
2900002
Девчонка симпатяга и молодец, но уж слишком превозносят ее случайный поступок, прям героиня. А что она должна была сделать? Броситься туфлю свою подбирать, напяливать ее и бежать догонять строй? Абсолютно логичный и правильный поступок.
25 июня, 15:39
Alex Fedorov
2602003
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