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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200625/1573469814.html
Памфилова назвала попытку двойного голосования провокацией
Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала провокацией попытки проголосовать дважды по поправкам в конституцию, комментируя сообщения о том, что ведущий "Дождя"... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T16:56
голосование по поправкам в конституцию
россия
павел лобков
николай булаев
элла памфилова
цик рф
политика
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https://ria.ru/20200625/1573442695.html
Лобкова за провокацию привлечь к ответственности!
76
Его наградить нужно гос. наградой. Возможно он раскрыл хитрый план кое-кого, как превратить 2% в 4%.
43
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россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
россия, павел лобков, николай булаев, элла памфилова, цик рф, политика

Памфилова назвала попытку двойного голосования провокацией

15:35 25.06.2020 (обновлено: 16:56 25.06.2020)
5763
© РИА Новости / пресс-служба ЦИК РФ / Перейти в фотобанкПредседатель ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании ЦИИК РФ
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании ЦИИК РФ
© РИА Новости / пресс-служба ЦИК РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала провокацией попытки проголосовать дважды по поправкам в конституцию, комментируя сообщения о том, что ведущий "Дождя" Павел Лобков смог проголосовать на своем участке и с помощью электронного голосования.
Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев отметил, что Лобков тем самым совершил административное правонарушение и должен понести наказание. Заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут заявил РИА Новости, что пройдет проверка работы комиссии на участке 141 на предмет невычеркнутых электронных избирателей после ситуации с Лобковым.
Информационный стенд о голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Казани
Вчера, 08:53Голосование по поправкам в Конституцию
НОМ заявил, что выявил фейки во время голосования в Магаданской области
"Специально подарки в кавычках готовились. Ряд провокаций. Кое-кто пошёл сознательно два раза проголосовать", - сказала Памфилова журналистам в информационном центре ЦИК.
361130676
Обсудить 27
Голосование по поправкам в КонституциюРоссияПавел ЛобковНиколай БулаевЭлла ПамфиловаЦИК РФПолитика
Популярные комментарии
Лобкова за провокацию привлечь к ответственности!
25 июня, 15:37
Стас Новиков
20210647
Его наградить нужно гос. наградой. Возможно он раскрыл хитрый план кое-кого, как превратить 2% в 4%.
25 июня, 16:16
Slava Black
3530122
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