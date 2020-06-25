https://ria.ru/20200625/1573469814.html
Памфилова назвала попытку двойного голосования провокацией
Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала провокацией попытки проголосовать дважды по поправкам в конституцию, комментируя сообщения о том, что ведущий "Дождя"... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T15:35
2020-06-25T16:56
голосование по поправкам в конституцию
россия
павел лобков
николай булаев
элла памфилова
цик рф
политика
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https://ria.ru/20200625/1573442695.html
Стас Новиков
Лобкова за провокацию привлечь к ответственности!
76
Slava Black
Его наградить нужно гос. наградой. Возможно он раскрыл хитрый план кое-кого, как превратить 2% в 4%.
43
27
россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572372404_0:118:3080:1851_1400x0_80_0_0_d580384e2954c79d23f855efe3335b02.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, павел лобков, николай булаев, элла памфилова, цик рф, политика