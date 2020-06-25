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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200625/1573469770.html
В Москве рассказали о работе избирательных участков
Скопления людей на избирательных участках в Москве пока нет, пик можно ожидать 1 июля, сообщил РИА Новости первый заместитель руководителя Общественного штаба... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T15:35
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
москва
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2020
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
конституция рф, москва

В Москве рассказали о работе избирательных участков

15:35 25.06.2020
428
© РИА Новости / Валерий МельниковЖенщина принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке
Женщина принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке
© РИА Новости / Валерий Мельников
Женщина принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Скопления людей на избирательных участках в Москве пока нет, пик можно ожидать 1 июля, сообщил РИА Новости первый заместитель руководителя Общественного штаба по контролю и наблюдению за всероссийским голосованием в Москве, куратор Корпуса наблюдателей ОП Москвы Вадим Ковалев.
"Москвичи постепенно голосуют, приходят на участки, мы ожидаем, что вал очного голосования нас ожидает 1 июля, тогда возможны скопления. Пока мы их не видим", - сообщил Ковалев.
Он сказал, что исключение составили два участка, куда выезжали мобильные группы - "(глава штаба) Илья Иссович Массух выезжал, группа (членов московской общественной палаты) Максима Буре и Инессы Пученковой выезжала на Домодедовскую, 35".
Ковалев отметил, что волонтеры-наблюдатели, которые работают в ситуационном центре, в обязательном порядке отмечают в своих ведомостях все случаи скопления людей.
Ранее также поступила информация о том, что на входе в здание, где расположен еще один избирательный участок – номер 159, была замечена очередь, но эти утверждения не подтвердились.
Журналист Павел Лобков
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"К нам поступило сообщение о возникшей очереди на одном из избирательных участков, это был участок 159. Мы воспользовались нашей системой видеонаблюдения. Напомню, что у нас установлены камеры на всех избирательных участках в Москве, кроме тех, что находятся в больницах и следственных изоляторах... Мы посмотрели этот участок, никакой очереди, скоплений не выявили", - уточнил Ковалев.
Он предположил, что очередь могла образоваться в какое-то другое учреждение, расположенное рядом, либо на участке временно были введены ограничения.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании могут жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области.
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