В Москве рассказали о работе избирательных участков

Женщина принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке

Женщина принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Скопления людей на избирательных участках в Скопления людей на избирательных участках в Москве пока нет, пик можно ожидать 1 июля, сообщил РИА Новости первый заместитель руководителя Общественного штаба по контролю и наблюдению за всероссийским голосованием в Москве, куратор Корпуса наблюдателей ОП Москвы Вадим Ковалев.

"Москвичи постепенно голосуют, приходят на участки, мы ожидаем, что вал очного голосования нас ожидает 1 июля, тогда возможны скопления. Пока мы их не видим", - сообщил Ковалев.

Он сказал, что исключение составили два участка, куда выезжали мобильные группы - "(глава штаба) Илья Иссович Массух выезжал, группа (членов московской общественной палаты) Максима Буре и Инессы Пученковой выезжала на Домодедовскую, 35".

Ковалев отметил, что волонтеры-наблюдатели, которые работают в ситуационном центре, в обязательном порядке отмечают в своих ведомостях все случаи скопления людей.

Ранее также поступила информация о том, что на входе в здание, где расположен еще один избирательный участок – номер 159, была замечена очередь, но эти утверждения не подтвердились.

"К нам поступило сообщение о возникшей очереди на одном из избирательных участков, это был участок 159. Мы воспользовались нашей системой видеонаблюдения. Напомню, что у нас установлены камеры на всех избирательных участках в Москве, кроме тех, что находятся в больницах и следственных изоляторах... Мы посмотрели этот участок, никакой очереди, скоплений не выявили", - уточнил Ковалев.

Он предположил, что очередь могла образоваться в какое-то другое учреждение, расположенное рядом, либо на участке временно были введены ограничения.