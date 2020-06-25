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Путин пообещал проработать вопрос федеральной базы неизвестных пациентов
Президент России Владимир Путин пообещал вернуться к вопросу использования мобильных телефонов для поисках пропавших людей, а также к созданию федеральной базы... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T15:34
владимир путин
общество
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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владимир путин, общество

Путин пообещал проработать вопрос федеральной базы неизвестных пациентов

15:34 25.06.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с членами Общественной палаты
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с членами Общественной палаты
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с членами Общественной палаты
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал вернуться к вопросу использования мобильных телефонов для поисках пропавших людей, а также к созданию федеральной базы неизвестных пациентов.
Руководитель поискового отряда "Лиза Алерт" Григорий Сергеев упомянул об этой проблеме на встрече президента с членами Общественной палаты нового состава, напомнив, что глава государства поручал решить вопрос о возможности через определение мобильного телефона быстро найти пропавшего человека. Однако, по его словам, до конца это поручение не реализовано. Также Сергеев попросил активизировать процесс создания федеральной базы неизвестных пациентов.
"Что касается базы неизвестных пациентов, определения местоположения мобильных телефонов - я пометил. Вернемся к этому вопросу и поработаем", - сказал в ответ Путин.
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