Путин пообещал проработать вопрос федеральной базы неизвестных пациентов

Руководитель поискового отряда "Лиза Алерт" Григорий Сергеев упомянул об этой проблеме на встрече президента с членами Общественной палаты нового состава, напомнив, что глава государства поручал решить вопрос о возможности через определение мобильного телефона быстро найти пропавшего человека. Однако, по его словам, до конца это поручение не реализовано. Также Сергеев попросил активизировать процесс создания федеральной базы неизвестных пациентов.