Путин пообещал проработать вопрос федеральной базы неизвестных пациентов

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал вернуться к вопросу использования мобильных телефонов для поисках пропавших людей, а также к созданию федеральной базы неизвестных пациентов.
Руководитель поискового отряда "Лиза Алерт" Григорий Сергеев упомянул об этой проблеме на встрече президента с членами Общественной палаты нового состава, напомнив, что глава государства поручал решить вопрос о возможности через определение мобильного телефона быстро найти пропавшего человека. Однако, по его словам, до конца это поручение не реализовано. Также Сергеев попросил активизировать процесс создания федеральной базы неизвестных пациентов.
"Что касается базы неизвестных пациентов, определения местоположения мобильных телефонов - я пометил. Вернемся к этому вопросу и поработаем", - сказал в ответ Путин.