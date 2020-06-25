Путин заявил о недопустимости принуждения к голосованию

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Результаты голосования по поправкам в Конституцию не должны накручиваться, заявил президент России Результаты голосования по поправкам в Конституцию не должны накручиваться, заявил президент России Владимир Путин

В четверг глава государства провел по видеосвязи встречу с членами Общественной палаты нового состава. Он поблагодарил их за работу над изменениями в Основной закон, а также за формирование корпуса независимых наблюдателей.

"Наша общая важнейшая задача — чтобы результаты общероссийского голосования были абсолютно достоверными, легитимными. Здесь нельзя допускать никакой принудиловки, накрутки явки, не говоря уже о сбоях при учете поданных голосов, чтобы впоследствии никто и никогда не мог поставить под сомнение ту позицию, которую выскажут граждане России", — подчеркнул он.

Также президент отметил, что наблюдение должно быть организовано на высшем уровне во избежание сомнений в результатах.

Он напомнил, что действующий закон не требовал проведения всероссийского голосования. "Но я посчитал это чрезвычайно важным, чтобы люди высказали свое мнение по поводу Основного закона и тех изменений, которые предлагается внести в него", — уточнил Путин.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции первоначально назначили на 22 апреля, но затем перенесли из-за пандемии коронавируса. Граждане могут отдать свой голос с 25 июня по 1 июля.