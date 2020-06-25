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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200625/1573469499.html
Путин заявил о недопустимости принуждения к голосованию
Результаты голосования по поправкам в Конституцию не должны накручиваться, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T22:45
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
общественная палата рф
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
"Никакой принудиловки": Путин о голосовании по поправкам к Конституции РФ
"Наша общая важнейшая задача - чтобы результаты общероссийского голосования были абсолютно достоверными, легитимными...Чтобы впоследствии никто и никогда не смог поставить под сомнение ту позицию, которую выскажут граждане России", - отметил Путин. Президент обязал членов Общественной палаты "вести активный, плотный мониторинг хода голосования" в вопросе соблюдения процедур проведения и санитарных мер.
2020-06-25T15:30
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конституция рф, общественная палата рф, владимир путин

Путин заявил о недопустимости принуждения к голосованию

15:30 25.06.2020 (обновлено: 22:45 25.06.2020)
11678
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Результаты голосования по поправкам в Конституцию не должны накручиваться, заявил президент России Владимир Путин.
В четверг глава государства провел по видеосвязи встречу с членами Общественной палаты нового состава. Он поблагодарил их за работу над изменениями в Основной закон, а также за формирование корпуса независимых наблюдателей.

"Наша общая важнейшая задача — чтобы результаты общероссийского голосования были абсолютно достоверными, легитимными. Здесь нельзя допускать никакой принудиловки, накрутки явки, не говоря уже о сбоях при учете поданных голосов, чтобы впоследствии никто и никогда не мог поставить под сомнение ту позицию, которую выскажут граждане России", — подчеркнул он.

Также президент отметил, что наблюдение должно быть организовано на высшем уровне во избежание сомнений в результатах.
Он напомнил, что действующий закон не требовал проведения всероссийского голосования. "Но я посчитал это чрезвычайно важным, чтобы люди высказали свое мнение по поводу Основного закона и тех изменений, которые предлагается внести в него", — уточнил Путин.
Общероссийское голосование по поправкам к Конституции первоначально назначили на 22 апреля, но затем перенесли из-за пандемии коронавируса. Граждане могут отдать свой голос с 25 июня по 1 июля.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как проголосовать онлайн по поправкам к Конституции
16 июня, 21:27
Как проголосовать онлайн по поправкам к Конституции
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФОбщественная палата РФВладимир Путин
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