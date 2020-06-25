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Китайские компании заинтересовались роботами Promobot
Четыре компании из КНР заинтересовались "умными" роботами пермской компании "Промобот" (Promobot), рассказал РИА Новости директор по развитию компании Олег... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T15:30
promobot
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РИА Новости
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353
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promobot, гонконг, китай, пермь, экономика

Китайские компании заинтересовались роботами Promobot

15:30 25.06.2020
505
© РИА Новости / Ростислав Нетисов / Перейти в фотобанкРобот Promobot V.4
Робот Promobot V.4
© РИА Новости / Ростислав Нетисов
Перейти в фотобанк
Робот Promobot V.4. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Четыре компании из КНР заинтересовались "умными" роботами пермской компании "Промобот" (Promobot), рассказал РИА Новости директор по развитию компании Олег Кивокурцев.
Многофункциональный терминал Promobot Control сканирует паспорта, выдает пропуска и блокирует доступ посетителям с повышенной температурой. Он создан на базе автономного терминала для бесконтактного измерения температуры Promobot Termocontrol, который бесконтактно измеряет температуру за 5 секунд с точностью 0,2 градуса. Усовершенствованное устройство также оборудовано сканером паспортов, чековым принтером, диспенсером по выдаче карт доступа и RFID-считывателем, терминалом для оплаты банковскими картами и дозатором с дезинфицирующим средством.
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По словам Кивокурцева, новой разработкой уже заинтересовались крупные предприятия - партнеры компании Promobot из КНР. "У нас есть запросы на данное решение из материкового Китая и Гонконга. Среди компаний, которые заинтересовались: Keysi Microeletronics, Hong Kong Science and Technological Park, а также китайский холдинг по разработке литий-ионных батарей Ubetter", - сообщил он.
Он отметил, что китайские компании рассматривают самые современные технологические решения для борьбы с COVID-19 со всего мира, и станция Promobot Control является таким решением.
"Однако ключевое преимущество, из-за которого ряд компаний заинтересовались - станция Promobot Control может служить и в постпандемийном мире. Она может интегрироваться с абсолютно любыми СКУД (система контроля и управления доступом), системами видеомониторинга, администрирования и учета клиентов. Это решение является готовым и доступным к внедрению уже сегодня. Скорость на сегодняшний день - главный фактор, даже для Китая", - считает Кивокурцев.
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PromobotГонконгКитайПермьЭкономика
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