https://ria.ru/20200625/1573469431.html
Китайские компании заинтересовались роботами Promobot
Четыре компании из КНР заинтересовались "умными" роботами пермской компании "Промобот" (Promobot), рассказал РИА Новости директор по развитию компании Олег... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T15:30
2020-06-25T15:30
promobot
гонконг
китай
пермь
экономика
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
promobot, гонконг, китай, пермь, экономика
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости.
Четыре компании из КНР
заинтересовались "умными" роботами пермской компании "Промобот" (Promobot
), рассказал РИА Новости директор по развитию компании Олег Кивокурцев.
Многофункциональный терминал Promobot Control сканирует паспорта, выдает пропуска и блокирует доступ посетителям с повышенной температурой. Он создан на базе автономного терминала для бесконтактного измерения температуры Promobot Termocontrol, который бесконтактно измеряет температуру за 5 секунд с точностью 0,2 градуса. Усовершенствованное устройство также оборудовано сканером паспортов, чековым принтером, диспенсером по выдаче карт доступа и RFID-считывателем, терминалом для оплаты банковскими картами и дозатором с дезинфицирующим средством.
По словам Кивокурцева, новой разработкой уже заинтересовались крупные предприятия - партнеры компании Promobot из КНР. "У нас есть запросы на данное решение из материкового Китая и Гонконга
. Среди компаний, которые заинтересовались: Keysi Microeletronics, Hong Kong Science and Technological Park, а также китайский холдинг по разработке литий-ионных батарей Ubetter", - сообщил он.
Он отметил, что китайские компании рассматривают самые современные технологические решения для борьбы с COVID-19 со всего мира, и станция Promobot Control является таким решением.
"Однако ключевое преимущество, из-за которого ряд компаний заинтересовались - станция Promobot Control может служить и в постпандемийном мире. Она может интегрироваться с абсолютно любыми СКУД (система контроля и управления доступом), системами видеомониторинга, администрирования и учета клиентов. Это решение является готовым и доступным к внедрению уже сегодня. Скорость на сегодняшний день - главный фактор, даже для Китая", - считает Кивокурцев.