Китайские компании заинтересовались роботами Promobot

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Четыре компании из Четыре компании из КНР заинтересовались "умными" роботами пермской компании "Промобот" ( Promobot ), рассказал РИА Новости директор по развитию компании Олег Кивокурцев.

Многофункциональный терминал Promobot Control сканирует паспорта, выдает пропуска и блокирует доступ посетителям с повышенной температурой. Он создан на базе автономного терминала для бесконтактного измерения температуры Promobot Termocontrol, который бесконтактно измеряет температуру за 5 секунд с точностью 0,2 градуса. Усовершенствованное устройство также оборудовано сканером паспортов, чековым принтером, диспенсером по выдаче карт доступа и RFID-считывателем, терминалом для оплаты банковскими картами и дозатором с дезинфицирующим средством.

По словам Кивокурцева, новой разработкой уже заинтересовались крупные предприятия - партнеры компании Promobot из КНР. "У нас есть запросы на данное решение из материкового Китая и Гонконга . Среди компаний, которые заинтересовались: Keysi Microeletronics, Hong Kong Science and Technological Park, а также китайский холдинг по разработке литий-ионных батарей Ubetter", - сообщил он.

Он отметил, что китайские компании рассматривают самые современные технологические решения для борьбы с COVID-19 со всего мира, и станция Promobot Control является таким решением.