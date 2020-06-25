https://ria.ru/20200625/1573469373.html
Ученый заявил о необходимости увеличения парка наземного транспорта
Парк наземного транспорта в России должен быть увеличен в 2-2,5 раза, чтобы пассажиры могли соблюдать социальную дистанцию, сообщил журналистам научный... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T15:29
2020-06-25T15:29
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, greenpeace, москва, общество
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Парк наземного транспорта в России должен быть увеличен в 2-2,5 раза, чтобы пассажиры могли соблюдать социальную дистанцию, сообщил журналистам научный руководитель Научно-исследовательского института автомобильного транспорта Вадим Донченко.
"Нам, чтобы перевозить существующие пассажиропотоки, надо увеличить парк наземного транспорта в 2-2,5 раза. Тут два возможных сценария: увеличивать численность парка и сокращать интервалы, а второе - сокращать потребность в поездках", - сказал Донченко на презентации доклада, созданного рядом научных организаций по заказу российского отделения Greenpeace
.
Он также отметил, что, по статистике департамента транспорта Москвы
, около 15-20% поездок жители совершают на расстояние до 10 километров. "Это то расстояние, где можно использовать велосипед. Безусловно, не все пересядут, но 5-7% поездок может быть", - считает Донченко.
Снизить нагрузку на общественный транспорт можно также за счет проведения удаленных конференций и совещаний, частичной работы из дома, смещения пиков пассажиропотоков. Кроме того, по мнению Донченко, необходимо пересмотреть схемы развития городов, ввести ограничения на застройку крупных микрорайонов, которые создают слишком большую нагрузку на транспортную сеть.
В подготовке доклада принимали участие специалисты российского отделения Greenpeace, Национального центра транспортных исследований, Московского автодорожного института (МАДИ), Научно-исследовательского института автомобильного транспорта.
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