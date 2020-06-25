Ученый заявил о необходимости увеличения парка наземного транспорта

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Парк наземного транспорта в России должен быть увеличен в 2-2,5 раза, чтобы пассажиры могли соблюдать социальную дистанцию, сообщил журналистам научный руководитель Научно-исследовательского института автомобильного транспорта Вадим Донченко.

Снизить нагрузку на общественный транспорт можно также за счет проведения удаленных конференций и совещаний, частичной работы из дома, смещения пиков пассажиропотоков. Кроме того, по мнению Донченко, необходимо пересмотреть схемы развития городов, ввести ограничения на застройку крупных микрорайонов, которые создают слишком большую нагрузку на транспортную сеть.