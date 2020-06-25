России нужны собственные национальные рейтинги вузов, заявил Путин

Он также отметил, что вопрос продвижения национальных рейтингов вузов в последнее время постоянно обсуждается с Советом ректоров, специалистами в области образования, учеными, которые занимаются и заинтересованы в продвижении национальных рейтингов.

"Потому что ясно, ну, для меня это очевидно абсолютно, что все эти международные рейтинги - это такой инструмент конкурентной борьбы на рынке труда, на рынке образования, поэтому нам нужны, конечно, национальные рейтинги, нам нужны свои площадки", - заявил Путин на встрече с членами Общественной палаты РФ.