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России нужны собственные национальные рейтинги вузов, заявил Путин
России нужны собственные, национальные рейтинги вузов, поскольку международные рейтинги являются инструментом конкурентной борьбы на рынке образования, заявил... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T15:30
навигатор абитуриента
владимир путин
образование - общество
общество
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
навигатор абитуриента, владимир путин, образование - общество, общество

России нужны собственные национальные рейтинги вузов, заявил Путин

15:29 25.06.2020 (обновлено: 15:30 25.06.2020)
394
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с членами Общественной палаты
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с членами Общественной палаты
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с членами Общественной палаты
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. России нужны собственные, национальные рейтинги вузов, поскольку международные рейтинги являются инструментом конкурентной борьбы на рынке образования, заявил президент РФ Владимир Путин.
Он также отметил, что вопрос продвижения национальных рейтингов вузов в последнее время постоянно обсуждается с Советом ректоров, специалистами в области образования, учеными, которые занимаются и заинтересованы в продвижении национальных рейтингов.
"Потому что ясно, ну, для меня это очевидно абсолютно, что все эти международные рейтинги - это такой инструмент конкурентной борьбы на рынке труда, на рынке образования, поэтому нам нужны, конечно, национальные рейтинги, нам нужны свои площадки", - заявил Путин на встрече с членами Общественной палаты РФ.
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