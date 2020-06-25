https://ria.ru/20200625/1573469323.html
России нужны собственные национальные рейтинги вузов, заявил Путин
России нужны собственные, национальные рейтинги вузов, поскольку международные рейтинги являются инструментом конкурентной борьбы на рынке образования, заявил... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T15:29
2020-06-25T15:30
навигатор абитуриента
владимир путин
образование - общество
общество
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2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
навигатор абитуриента, владимир путин, образование - общество, общество
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости.
России нужны собственные, национальные рейтинги вузов, поскольку международные рейтинги являются инструментом конкурентной борьбы на рынке образования, заявил президент РФ Владимир Путин
.
Он также отметил, что вопрос продвижения национальных рейтингов вузов в последнее время постоянно обсуждается с Советом ректоров, специалистами в области образования, учеными, которые занимаются и заинтересованы в продвижении национальных рейтингов.
"Потому что ясно, ну, для меня это очевидно абсолютно, что все эти международные рейтинги - это такой инструмент конкурентной борьбы на рынке труда, на рынке образования, поэтому нам нужны, конечно, национальные рейтинги, нам нужны свои площадки", - заявил Путин на встрече с членами Общественной палаты РФ.