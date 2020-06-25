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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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Главы еще пяти регионов ПФО проголосовали по поправкам к Конституции
Глава Марий Эл Александр Евстифеев, врио главы Чувашии Олег Николаев, губернатор Оренбургской области Денис Паслер, губернатор Кировской области Игорь Васильев... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T15:27
голосование по поправкам в конституцию
олег николаев (политик)
денис паслер
глеб никитин
москва
пермский край
общество
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
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олег николаев (политик), денис паслер, глеб никитин, москва, пермский край, общество

Главы еще пяти регионов ПФО проголосовали по поправкам к Конституции

15:27 25.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 июн - РИА Новости. Глава Марий Эл Александр Евстифеев, врио главы Чувашии Олег Николаев, губернатор Оренбургской области Денис Паслер, губернатор Кировской области Игорь Васильев и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин приняли участие в голосовании по поправкам к конституции.
Общероссийское голосование пройдет 1 июля, однако возможность отдать свой голос у россиян есть с 25 июня. Ранее в голосовании уже приняли участие главы Чечни, Татарстана, Пермского края.
"Врио главы Чувашии Олег Николаев одним из первых принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ, проголосовав на избирательном участке №1944 возле Дома правительства Чувашии, заранее оформив открепительное удостоверение через сайт Госуслуг", - сообщает пресс-служба главы региона.
Руководитель Чувашии заявил, что высказался за внесение поправок в Конституцию РФ. "Я лично в первые же минуты начала голосования решил выразить свое отношение к этому законопроекту и поддержать его, потому что в нем закладываются основные моменты гарантий и прав гражданина России – прежде всего в части защиты его прав через усиление государственности, через обеспечение социальных гарантий, защиты его прав на предмет принадлежности к той или иной национальности и народности. И, конечно, обеспечение его всеми социальными стандартами – прежде всего в здравоохранении", - сказал Николаев.
Патриарх Кирилл принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ
Вчера, 14:58Религия и мировоззрение
Патриарх Кирилл проголосовал по поправкам в Конституцию
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер также в числе первых проголосовал по поправкам в конституцию.
"Во-первых, мой долг – убедиться, что процесс голосования организован безопасно для жителей, с соблюдением всех мер санитарной безопасности. Во-вторых, суть самого голосования. Вводимые поправки – это требование времени, они важны для населения, для будущего страны: это и индексация пенсий, и социальные выплаты, и территориальная целостность. Я призываю всех оренбуржцев принять участие в этом голосовании", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Паслера.
Губернатор Кировской области Игорь Васильев пришел на избирательный участок по месту жительства в деревне Сунцовы. Он отметил, что намеренно не стал "открепляться" от своего участка и голосовать в центре города - в том числе потому, что хотел убедиться, что даже на небольших сельских участках голосование организовано с соблюдением всех необходимых санитарных норм.
В своем обращении к жителям региона, размещенном в социальных сетях, Васильев призвал принять участие в голосовании, подчеркнув, что "вносимые в конституцию изменения предполагают, что основным государственным приоритетом станет защита семейных ценностей, доступность качественной медицины для каждого жителя страны, защита культурного наследия и русского языка, индексация пенсий и адресная социальная помощь нуждающимся".
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала Грозный
Вчера, 14:55Голосование по поправкам в Конституцию
Кадыров проголосовал по поправкам в Конституцию
Глава Марий Эл Александр Евстифеев пришел на избирательный участок, расположенный в Общественно-политическом центре республики, вместе с супругой. Общаясь с журналистами, Евстифеев отметил, что голосование по внесению изменений в Конституцию России является историческим событием для страны.
"Это судьбоносные дни, потому что речь идет о формировании конституционной законности, конституционных гарантий, и юридически это очень серьезное действие, потому что многие нормы отраслевого законодательства, например, обеспечивающие трудовые права, или обеспечивающие социальный статус граждан РФ, из отраслевого законодательства теперь поднимаются до уровня Конституции России, и это очень важно", - приводит пресс-служба главы Марий Эл слова руководителя региона.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Вчера, 13:15Голосование по поправкам в Конституцию
Песков проголосовал по поправкам в Конституцию
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отдал свой голос с помощью дистанционного электронного голосования.
"Очень удобная процедура, заняла у меня буквально 15 секунд. Всего около 140 тысяч жителей Нижегородской области зарегистрированы для участия в дистанционном голосовании. Это станет уникальным опытом для региона и страны в целом", - цитирует Никитина пресс-служба правительства Нижегородской области. Губернатор подчеркнул, что жители региона могут проголосовать в удобном для них формате – онлайн или придя на избирательные участки.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. При этом было принято решение, что фактически граждане РФ могут голосовать в течение семи дней: с 25 июня по 1 июля. Нижегородская область наряду с Москвой стали двумя пилотными регионами, жители которых могут проголосовать дистанционно.
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Голосование по поправкам в КонституциюОлег Николаев (политик)Денис ПаслерГлеб НикитинМоскваПермский крайОбщество
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