Главы еще пяти регионов ПФО проголосовали по поправкам к Конституции

Общероссийское голосование пройдет 1 июля, однако возможность отдать свой голос у россиян есть с 25 июня. Ранее в голосовании уже приняли участие главы Чечни, Татарстана, Пермского края.

"Врио главы Чувашии Олег Николаев одним из первых принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ, проголосовав на избирательном участке №1944 возле Дома правительства Чувашии, заранее оформив открепительное удостоверение через сайт Госуслуг", - сообщает пресс-служба главы региона.

Руководитель Чувашии заявил, что высказался за внесение поправок в Конституцию РФ. "Я лично в первые же минуты начала голосования решил выразить свое отношение к этому законопроекту и поддержать его, потому что в нем закладываются основные моменты гарантий и прав гражданина России – прежде всего в части защиты его прав через усиление государственности, через обеспечение социальных гарантий, защиты его прав на предмет принадлежности к той или иной национальности и народности. И, конечно, обеспечение его всеми социальными стандартами – прежде всего в здравоохранении", - сказал Николаев.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер также в числе первых проголосовал по поправкам в конституцию.

"Во-первых, мой долг – убедиться, что процесс голосования организован безопасно для жителей, с соблюдением всех мер санитарной безопасности. Во-вторых, суть самого голосования. Вводимые поправки – это требование времени, они важны для населения, для будущего страны: это и индексация пенсий, и социальные выплаты, и территориальная целостность. Я призываю всех оренбуржцев принять участие в этом голосовании", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Паслера.

Губернатор Кировской области Игорь Васильев пришел на избирательный участок по месту жительства в деревне Сунцовы. Он отметил, что намеренно не стал "открепляться" от своего участка и голосовать в центре города - в том числе потому, что хотел убедиться, что даже на небольших сельских участках голосование организовано с соблюдением всех необходимых санитарных норм.

В своем обращении к жителям региона, размещенном в социальных сетях, Васильев призвал принять участие в голосовании, подчеркнув, что "вносимые в конституцию изменения предполагают, что основным государственным приоритетом станет защита семейных ценностей, доступность качественной медицины для каждого жителя страны, защита культурного наследия и русского языка, индексация пенсий и адресная социальная помощь нуждающимся".

Глава Марий Эл Александр Евстифеев пришел на избирательный участок, расположенный в Общественно-политическом центре республики, вместе с супругой. Общаясь с журналистами, Евстифеев отметил, что голосование по внесению изменений в Конституцию России является историческим событием для страны.

"Это судьбоносные дни, потому что речь идет о формировании конституционной законности, конституционных гарантий, и юридически это очень серьезное действие, потому что многие нормы отраслевого законодательства, например, обеспечивающие трудовые права, или обеспечивающие социальный статус граждан РФ, из отраслевого законодательства теперь поднимаются до уровня Конституции России, и это очень важно", - приводит пресс-служба главы Марий Эл слова руководителя региона.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отдал свой голос с помощью дистанционного электронного голосования.

"Очень удобная процедура, заняла у меня буквально 15 секунд. Всего около 140 тысяч жителей Нижегородской области зарегистрированы для участия в дистанционном голосовании. Это станет уникальным опытом для региона и страны в целом", - цитирует Никитина пресс-служба правительства Нижегородской области. Губернатор подчеркнул, что жители региона могут проголосовать в удобном для них формате – онлайн или придя на избирательные участки.