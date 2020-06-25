В Минске санслужба нашла нефтепродукты в водопроводной воде

В среду жители двух западных районов Минска стали в соцсетях сообщать о проблемах с водой из-под крана, они жаловались, что она пахнет "йодом", "хлоркой" и "нечистотами", и отмечали, что ее невозможно использовать для бытовых нужд. Некоторые жаловались на раздражение и зуд на коже после воды. Для обеспечения качественной водой этих районов, где проживает до 800 тысяч человек, в среду вечером был организован подвоз воды в цистернах в 25 точках. Помимо этого в водоснабжении качественной водой этих районов помогали волонтеры. В четверг "Минскводоканал" заявил, что воду нельзя пить, но можно использовать для хозяйственно-бытовых нужд. Предприятие также заявило, что качество воды в магистральных сетях и в районных насосных станциях нормализовано и рекомендовало минчанам пострадавших районов сливать воду в квартирах для вытеснения ее из системы качественной водой.