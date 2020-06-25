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В Минске санслужба нашла нефтепродукты в водопроводной воде
Минский городской центр гигиены и эпидемиологии обнаружил нефтепродукты в пробах воды, на резкий запах которой жаловались жители двух районов на западе... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T15:27
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минск, в мире

В Минске санслужба нашла нефтепродукты в водопроводной воде

15:27 25.06.2020
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© РИА Новости / Максим БогодвидВодопроводный кран
Водопроводный кран
© РИА Новости / Максим Богодвид
МИНСК, 25 июн – РИА Новости. Минский городской центр гигиены и эпидемиологии обнаружил нефтепродукты в пробах воды, на резкий запах которой жаловались жители двух районов на западе белорусской столицы, говорится в письме за подписью главного государственного санитарного врача города Нелли Гиндюк.
В среду жители двух западных районов Минска стали в соцсетях сообщать о проблемах с водой из-под крана, они жаловались, что она пахнет "йодом", "хлоркой" и "нечистотами", и отмечали, что ее невозможно использовать для бытовых нужд. Некоторые жаловались на раздражение и зуд на коже после воды. Для обеспечения качественной водой этих районов, где проживает до 800 тысяч человек, в среду вечером был организован подвоз воды в цистернах в 25 точках. Помимо этого в водоснабжении качественной водой этих районов помогали волонтеры. В четверг "Минскводоканал" заявил, что воду нельзя пить, но можно использовать для хозяйственно-бытовых нужд. Предприятие также заявило, что качество воды в магистральных сетях и в районных насосных станциях нормализовано и рекомендовало минчанам пострадавших районов сливать воду в квартирах для вытеснения ее из системы качественной водой.
"Двадцать четвертого июня произведен отбор проб воды из системы централизованного питьевого водоснабжения во Фрунзенском и Московском районах Минска… в связи с многочисленными обращениями населения. По результатам лабораторных исследований установлено несоответствие питьевой воды требованиям санитарных правил и норм… по следующим показателям: запах при 20 и 60 градусах выше нуля, перманганатная окисляемость, нефтепродукты", - говорится в документе, копию которого в четверг распространили интернет-ресурсы.
По данным центра, "питьевая вода не безвредна по химическому составу и не благоприятна по органолептическим свойствам". "В связи с выявлением нарушений законодательства, создающих угрозу причинения вреда жизни и здоровью населения, необходимо в максимально короткие сроки известить население о запрете использования воды из хозяйственно-питьевого водопровода в питьевых целях во Фрунзенском и Московском районах Минска в зоне влияния очистной водопроводной станции производства Минсководопровод предприятия "Минскводоканал"", - говорится в письме.
Водопроводный кран
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