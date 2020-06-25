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Богданов обсудил с послом Турции ситуацию в Ливии
Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с послом Турции в Москве Мехметом Самсаром... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T15:23
халифа хафтар
ближний восток
михаил богданов
совет безопасности оон
москва
ливия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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халифа хафтар, ближний восток, михаил богданов, совет безопасности оон, москва, ливия, в мире

Богданов обсудил с послом Турции ситуацию в Ливии

15:23 25.06.2020
289
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкCпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов
Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с послом Турции в Москве Мехметом Самсаром ситуацию в Ливии и вокруг нее, говорится в сообщении МИД РФ.
Богданов принял Самсара по его просьбе 25 июня.
"В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями о складывающейся ситуации в Ливии и вокруг нее с акцентом на необходимость скорейшей деэскалации насилия и безальтернативность политического урегулирования ливийского кризиса в соответствии с решениями Берлинской международной конференции и резолюцией 2510 СБ ООН", - сообщили в министерстве.
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны и поддерживается Турцией, и Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара, политическую поддержку которому оказывает Египет.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
23 июня, 13:12
Лавров призвал стороны конфликта в Ливии прекратить огонь
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Халифа ХафтарБлижний ВостокМихаил БогдановСовет Безопасности ООНМоскваЛивияВ мире
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