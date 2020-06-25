https://ria.ru/20200625/1573468790.html
Развеян миф о защитных масках
Американские ученые развеяли миф о вреде защитных масок, сообщает The Philadelphia Inquirer со ссылкой на специалистов департамента здравоохранения США. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T15:21
2020-06-25T17:23
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
воз
в мире
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https://ria.ru/20200619/1573188506.html
Serge Khon
намордники одели,осталось за малым-счетчик расходуемого воздуха на маске и закрепить законодательно...через референдум!
55
braginna1
Реально маски задерживают направленный поток выдоха с вирусом снижая вероятность заразить окружающих минимум в два раза. Для полной защиты носите армейские противогазы.
21
10
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, воз, в мире
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости.
Американские ученые развеяли миф о вреде защитных масок, сообщает The Philadelphia Inquirer
со ссылкой на специалистов департамента здравоохранения США
.
Из-за длительного ношения масок у людей возникают мысли об их вреде, но это беспокойство беспочвенно, рассказывают врачи. Многим сложно понять пользу этих защитных средств.
"Люди пытаются придумать причины, чтобы не носить маски, и ставят под сомнение медицинские исследования", — рассказала представитель Американского общества инфекционных заболеваний Равина Куллар.
Другое заблуждение касается риска заболеть из-за ношения маски. По словам инфекциониста Медицинского центра Университета Вандербильта Уильяма Шаффнера, у врачей просто нет данных о том, что маска может стать причиной заболевания.
Медики объяснили, что защитную функцию маски выполняют, когда их носит большая часть населения.
"Моя маска защищает вас, ваша маска защищает меня", — приводит издание слова врачей.
Специалисты подчеркнули, что полную защиту от коронавируса маски не обеспечивают, но тем не менее действуют как барьер, задерживая распространение инфекции в воздухе.
При этом они отметили, что из-за масок-респираторов может повыситься уровень углекислого газа в крови, поэтому следует делать перерывы в их ношении.
Пандемия коронавируса охватила практически весь мир. Всего, по данным ВОЗ
, заражены почти 9,3 миллиона человек, 478 тысяч погибли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.