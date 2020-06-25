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https://ria.ru/20200625/1573468790.html
Развеян миф о защитных масках
Американские ученые развеяли миф о вреде защитных масок, сообщает The Philadelphia Inquirer со ссылкой на специалистов департамента здравоохранения США. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T17:23
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
воз
в мире
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https://ria.ru/20200619/1573188506.html
намордники одели,осталось за малым-счетчик расходуемого воздуха на маске и закрепить законодательно...через референдум!
55
Реально маски задерживают направленный поток выдоха с вирусом снижая вероятность заразить окружающих минимум в два раза. Для полной защиты носите армейские противогазы.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
коронавирус covid-19, здоровье - общество, воз, в мире

Развеян миф о защитных масках

15:21 25.06.2020 (обновлено: 17:23 25.06.2020)
13143
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкФельдшеры скорой медицинской помощи во время выезда к пациенту с подозрением на коронавирус в Москве
Фельдшеры скорой медицинской помощи во время выезда к пациенту с подозрением на коронавирус в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Фельдшеры скорой медицинской помощи во время выезда к пациенту с подозрением на коронавирус в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Американские ученые развеяли миф о вреде защитных масок, сообщает The Philadelphia Inquirer со ссылкой на специалистов департамента здравоохранения США.
Из-за длительного ношения масок у людей возникают мысли об их вреде, но это беспокойство беспочвенно, рассказывают врачи. Многим сложно понять пользу этих защитных средств.
"Люди пытаются придумать причины, чтобы не носить маски, и ставят под сомнение медицинские исследования", — рассказала представитель Американского общества инфекционных заболеваний Равина Куллар.
Другое заблуждение касается риска заболеть из-за ношения маски. По словам инфекциониста Медицинского центра Университета Вандербильта Уильяма Шаффнера, у врачей просто нет данных о том, что маска может стать причиной заболевания.
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Медики объяснили, что защитную функцию маски выполняют, когда их носит большая часть населения.
"Моя маска защищает вас, ваша маска защищает меня", — приводит издание слова врачей.
Специалисты подчеркнули, что полную защиту от коронавируса маски не обеспечивают, но тем не менее действуют как барьер, задерживая распространение инфекции в воздухе.
При этом они отметили, что из-за масок-респираторов может повыситься уровень углекислого газа в крови, поэтому следует делать перерывы в их ношении.
Пандемия коронавируса охватила практически весь мир. Всего, по данным ВОЗ, заражены почти 9,3 миллиона человек, 478 тысяч погибли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоВОЗВ мире
Популярные комментарии
намордники одели,осталось за малым-счетчик расходуемого воздуха на маске и закрепить законодательно...через референдум!
25 июня, 16:01
Serge Khon
26330023
Реально маски задерживают направленный поток выдоха с вирусом снижая вероятность заразить окружающих минимум в два раза. Для полной защиты носите армейские противогазы.
25 июня, 16:36
braginna1
1150005
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