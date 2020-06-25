В ОП предложили Путину представить доклад по соцэффекту от поправок

"Если иметь в виду, тот социальный эффект, который может дать социальная часть поправок в конституцию, то если вы нас поддержите, мы могли бы по итогам года подготовить и представить доклад по этому вопросу", - сказала Михеева по видеосвязи на встрече президента РФ с членами Общественной палаты нового состава