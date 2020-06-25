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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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В ОП предложили Путину представить доклад по соцэффекту от поправок
Секретарь Общественной палаты России Лидия Михеева выступила с инициативой по итогам года представить доклад по социальному эффекту от предложенных соцпоправок... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T15:21
голосование по поправкам в конституцию
лидия михеева
конституция рф
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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лидия михеева, конституция рф, госдума рф, общество

В ОП предложили Путину представить доклад по соцэффекту от поправок

15:21 25.06.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСекретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева
Секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Секретарь Общественной палаты России Лидия Михеева выступила с инициативой по итогам года представить доклад по социальному эффекту от предложенных соцпоправок в Конституцию РФ.
"Если иметь в виду, тот социальный эффект, который может дать социальная часть поправок в конституцию, то если вы нас поддержите, мы могли бы по итогам года подготовить и представить доклад по этому вопросу", - сказала Михеева по видеосвязи на встрече президента РФ с членами Общественной палаты нового состава
По ее словам, в ОП поступило более 1,5 тысячи писем, предложений от граждан, НКО и региональных палат по поправкам.
"Весь этот массив предложений мы передавали в рабочую группу (по поправкам). Наши собственные 18 конкретных поправок тоже направили в Госдуму ко второму чтению, и большинство из них были учтены и приняты", - отметила Михеева.
Президент РФ Владимир Путин
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Голосование по поправкам в КонституциюЛидия МихееваКонституция РФГосдума РФОбщество
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