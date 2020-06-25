В ОП предложили Путину представить доклад по соцэффекту от поправок

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Секретарь Общественной палаты России Лидия Михеева выступила с инициативой по итогам года представить доклад по социальному эффекту от предложенных соцпоправок в Конституцию РФ.
"Если иметь в виду, тот социальный эффект, который может дать социальная часть поправок в конституцию, то если вы нас поддержите, мы могли бы по итогам года подготовить и представить доклад по этому вопросу", - сказала Михеева по видеосвязи на встрече президента РФ с членами Общественной палаты нового состава
По ее словам, в ОП поступило более 1,5 тысячи писем, предложений от граждан, НКО и региональных палат по поправкам.
"Весь этот массив предложений мы передавали в рабочую группу (по поправкам). Наши собственные 18 конкретных поправок тоже направили в Госдуму ко второму чтению, и большинство из них были учтены и приняты", - отметила Михеева.