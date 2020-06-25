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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200625/1573468618.html
Зеленский назвал возможную дату пика по COVID-19 на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в стране наступит посреди лета, если не остановить ежедневный рост числа... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T15:19
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
максим степанов
владимир зеленский
украина
в мире
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РИА Новости
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353
60
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коронавирус covid-19, максим степанов, владимир зеленский, украина, в мире

Зеленский назвал возможную дату пика по COVID-19 на Украине

15:19 25.06.2020
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© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 25 июн – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в стране наступит посреди лета, если не остановить ежедневный рост числа заболевших.
Ранее минздрав Украины сообщил об очередном росте заболеваемости коронавирусом в стране. За последние сутки инфекцией заболели еще 994 человека и 16 скончались.
"У нас в некоторых регионах заполнено уже более половины койко-мест, а количество больных ежедневно растет. Если не остановить этот рост, будем иметь пик заболевания прямо посреди лета. Плохо будет всем. Тогда никто не будет рад ослаблению карантина", - цитирует Зеленского пресс-служба офиса президента.
По данным пресс-службы, на совещании по предотвращению распространения COVID-19 министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что ежедневные антирекорды заболеваемости происходят из-за нарушения карантина. "При соблюдении мер, разработанных правительством Украины для сдерживания распространения коронавирусной инфекции, не может происходить значительный рост числа больных", - говорится в сообщении пресс-службы.
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Также на совещании представитель МВД сообщил, что за последние три дня в три раза увеличили количество штрафов для предприятий и организаций, нарушающих карантин, общая сумма наложенных штрафов уже превысила 5 миллионов гривен (около 186,5 тысячи долларов).
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,1 миллиона случаев заражения, свыше 473 тысяч человек скончались. По последним данным минздрава, на Украине зафиксировано 40 тысяч случаев инфицирования COVID-19, скончались 1067 человек, 17,76 тысячи пациентов выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Максим СтепановВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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