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СК возбудил дело против Айдера Муждабаева
Переехавшему из России на Украину журналисту Айдеру Муждабаеву предъявлено заочное обвинение в публичных призывах к терроризму, он объявлен в международный... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T15:18
россия
айдер муждабаев
олег сенцов
следственный комитет россии (ск рф)
украина
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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россия, айдер муждабаев, олег сенцов, следственный комитет россии (ск рф), украина, происшествия

СК возбудил дело против Айдера Муждабаева

15:18 25.06.2020
519
© YouTube-канал Айдера МуждабаеваАйдер Муждабаев
Айдер Муждабаев
© YouTube-канал Айдера Муждабаева
Айдер Муждабаев. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Переехавшему из России на Украину журналисту Айдеру Муждабаеву предъявлено заочное обвинение в публичных призывах к терроризму, он объявлен в международный розыск, сообщает в четверг СК РФ.
"Главным следственным управлением Следственного комитета РФ заочно предъявлено обвинение российскому гражданину Айдеру Муждабаеву. Ему инкриминируются публичные призывы к террористической деятельности и публичное оправдание терроризма", - говорится в релизе.
Автомобиль Следственного комитета РФ
Вчера, 15:00
СК объявил журналиста Муждабаева в международный розыск
Соответствующая статья предполагает до семи лет лишения свободы.
По данным СК РФ, Муждабаев начинал карьеру журналиста в Тамбове, с 1998 года работал в "Московском комсомольце" в Москве, а с 2008 года дослужился до заместителя главного редактора. В 2015 году Муждабаев переехал на Украину, где занял должность заместителя гендиректора телеканала ATR.
Следствие выяснило, что Муждабаев разместил на своей странице в Facebook два текста, "содержащих призывы к насильственным действиям" и захвату россиян, находящихся на Украине, "для их последующего обмена на осужденного в России за террористические преступления Олега Сенцова".
Сейчас Муждабаев "объявлен в международный розыск, подготовлены материалы для его заочного ареста".
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РоссияАйдер МуждабаевОлег СенцовСледственный комитет России (СК РФ)УкраинаПроисшествия
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