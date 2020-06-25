СК возбудил дело против Айдера Муждабаева

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Переехавшему из России на Украину журналисту Айдеру Муждабаеву предъявлено заочное обвинение в публичных призывах к терроризму, он объявлен в международный розыск, сообщает в четверг СК РФ.
"Главным следственным управлением Следственного комитета РФ заочно предъявлено обвинение российскому гражданину Айдеру Муждабаеву. Ему инкриминируются публичные призывы к террористической деятельности и публичное оправдание терроризма", - говорится в релизе.
Соответствующая статья предполагает до семи лет лишения свободы.
Следствие выяснило, что Муждабаев разместил на своей странице в Facebook два текста, "содержащих призывы к насильственным действиям" и захвату россиян, находящихся на Украине, "для их последующего обмена на осужденного в России за террористические преступления Олега Сенцова".
Сейчас Муждабаев "объявлен в международный розыск, подготовлены материалы для его заочного ареста".