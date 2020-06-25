В Черногории задержали более 40 человек во время беспорядков

БЕЛГРАД, 25 июн – РИА Новости. В ходе беспорядков в В ходе беспорядков в Черногории задержан 41 человек, пострадали 9 сотрудников МВД, сообщило управление полиции страны.

В нескольких городах Черногории в среду и в ночь на четверг прошли протесты с беспорядками. Полиция применила силу и спецсредства, включая слезоточивый газ. Оппозиция и общественники обвинили правоохранительные органы в чрезмерном применении грубой силы, подкрепляя свою позицию видеозаписями.

"Из-за инцидентов в Черногории уголовную и административную ответственность понесут 54 человека. Вчера граждане собирались без заявки на массовые мероприятия в Будве, Подгорице, Баре, Никшиче, Плевле, Беране и Биелом-Поле и провоцировали инциденты в этих муниципалитетах. Граждане также попытались блокировать магистральную трассу Беране-Биело Поле", - заявило правоохранительное ведомство.

"Граждане показали высокую степень агрессии по отношению к полицейским и угрожали общественному порядку и миру, а также безопасности движения. Полицейские подверглись грубому нападению со стороны протестующих, которые бросали в сотрудников камни, бутылки, дымовые шашки и другие предметы", - отметили в МВД.

По данным управления полиции Черногории при беспорядках был задержан 41 человек из 54, которые понесут уголовную и административную ответственность.

"В ходе инцидентов пострадали девять сотрудников МВД, повреждены 10 служебных автомобилей. Нанесен материальный ущерб зданиям органов внутренних дел", - уточнило ведомство.

Бывший глава МВД Черногории и лидер партии "Объединенная Черногория" Горан Данилович в ночь на четверг призвал посольства западных государств и представительство ЕС отреагировать на нарушение прав человека при столкновениях полиции с протестующими гражданами страны.

Напряженность в Черногории началась в эти дни с Будвы. Оппозиционные власти туристической столицы Черногории с осени 2019 года находятся под давлением правящей в стране Демократической партии социалистов (ДПС) президента Мило Джукановича и ее коалиционных партнеров. В одном из отелей Будвы депутаты ДПС провели 11 июня "заседание", к ним примкнул независимый депутат, в результате чего они получили 17 голосов из 33 в местном представительном органе и избрали "новое руководство" муниципалитета. Нынешний градоначальник не признал результаты голосования в отеле.