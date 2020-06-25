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В Черногории задержали более 40 человек во время беспорядков
В ходе беспорядков в Черногории задержан 41 человек, пострадали 9 сотрудников МВД, сообщило управление полиции страны. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T15:16
мило джуканович
черногория
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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мило джуканович, черногория, в мире

В Черногории задержали более 40 человек во время беспорядков

15:16 25.06.2020
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© IN4S Полиция Черногории у здания муниципалитета Будва. Стоп-кадр трансляции
 Полиция Черногории у здания муниципалитета Будва. Стоп-кадр трансляции
© IN4S
БЕЛГРАД, 25 июн – РИА Новости. В ходе беспорядков в Черногории задержан 41 человек, пострадали 9 сотрудников МВД, сообщило управление полиции страны.
В нескольких городах Черногории в среду и в ночь на четверг прошли протесты с беспорядками. Полиция применила силу и спецсредства, включая слезоточивый газ. Оппозиция и общественники обвинили правоохранительные органы в чрезмерном применении грубой силы, подкрепляя свою позицию видеозаписями.
"Из-за инцидентов в Черногории уголовную и административную ответственность понесут 54 человека. Вчера граждане собирались без заявки на массовые мероприятия в Будве, Подгорице, Баре, Никшиче, Плевле, Беране и Биелом-Поле и провоцировали инциденты в этих муниципалитетах. Граждане также попытались блокировать магистральную трассу Беране-Биело Поле", - заявило правоохранительное ведомство.
"Граждане показали высокую степень агрессии по отношению к полицейским и угрожали общественному порядку и миру, а также безопасности движения. Полицейские подверглись грубому нападению со стороны протестующих, которые бросали в сотрудников камни, бутылки, дымовые шашки и другие предметы", - отметили в МВД.
По данным управления полиции Черногории при беспорядках был задержан 41 человек из 54, которые понесут уголовную и административную ответственность.
Спецназ черногорской полиции во время беспорядков в городе Никшич
Вчера, 07:02
Экс-глава МВД Черногории призвал Запад отреагировать на насилие в стране
"В ходе инцидентов пострадали девять сотрудников МВД, повреждены 10 служебных автомобилей. Нанесен материальный ущерб зданиям органов внутренних дел", - уточнило ведомство.
Бывший глава МВД Черногории и лидер партии "Объединенная Черногория" Горан Данилович в ночь на четверг призвал посольства западных государств и представительство ЕС отреагировать на нарушение прав человека при столкновениях полиции с протестующими гражданами страны.
Напряженность в Черногории началась в эти дни с Будвы. Оппозиционные власти туристической столицы Черногории с осени 2019 года находятся под давлением правящей в стране Демократической партии социалистов (ДПС) президента Мило Джукановича и ее коалиционных партнеров. В одном из отелей Будвы депутаты ДПС провели 11 июня "заседание", к ним примкнул независимый депутат, в результате чего они получили 17 голосов из 33 в местном представительном органе и избрали "новое руководство" муниципалитета. Нынешний градоначальник не признал результаты голосования в отеле.
Специальное контртеррористическое подразделение полиции Черногории (SAJ) 17 июня провело силовую акцию, в ходе которой задержали градоначальника Будвы Марко Царевича из ДФ, председателя скупщины (муниципального собрания) Крсто Радовича из партии Демократическая Черногория и других членов местного руководства-оппозиционеров, всего 23 человека, включая оказавших противодействие сотрудников коммунальной полиции и городских служб. Царевич и Радович были в тот же день освобождены.
Протест под руководством храма Воскресения Христова в Подгорице, Черногория
24 июня, 17:35
В Черногории полиция применила слезоточивый газ против протестующих
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Мило ДжукановичЧерногорияВ мире
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