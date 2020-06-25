Порядка 50 млн рублей заплатит компания-нарушитель в Люберцах

Ранее, в ходе административного расследования инспекторы экологического надзора установили, что арендатор участка принимал и размещал на открытом грунте отходы производства и потребления.

"В ходе административного расследования специалисты отобрали пробы отходов для расчета ущерба почвам, сумма которого составила 49,2 миллионов рублей", - говорится в сообщении.