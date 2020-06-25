https://ria.ru/20200625/1573468273.html
Порядка 50 млн рублей заплатит компания-нарушитель в Люберцах
Арбитражный суд Москвы вынес решение о выплате штрафа на сумму 49,2 миллиона рублей по иску Министерства экологии Московской области к ООО "Сити групп" за... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T15:15
2020-06-25T15:15
новости подмосковья
министерство экологии и природопользования московской области
московская область (подмосковье)
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https://ria.ru/20200625/1573456357.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155926/75/1559267504_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_1a1242110a0898bebe33afacacefa13b.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство экологии и природопользования московской области, московская область (подмосковье)