Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200625/1573468273.html
Порядка 50 млн рублей заплатит компания-нарушитель в Люберцах
Арбитражный суд Москвы вынес решение о выплате штрафа на сумму 49,2 миллиона рублей по иску Министерства экологии Московской области к ООО "Сити групп" за... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T15:15
новости подмосковья
министерство экологии и природопользования московской области
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155926/75/1559267504_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_1a1242110a0898bebe33afacacefa13b.jpg
https://ria.ru/20200625/1573456357.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/155926/75/1559267504_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_1a1242110a0898bebe33afacacefa13b.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155926/75/1559267504_174:0:2903:2047_1400x0_80_0_0_e5fd1847823b4c1acc65cb2a426decfc.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155926/75/1559267504_515:0:2562:2047_1400x0_80_0_0_1ec57bbd1ac89bd46168b26dcba95a29.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство экологии и природопользования московской области, московская область (подмосковье)

Порядка 50 млн рублей заплатит компания-нарушитель в Люберцах

15:15 25.06.2020
73
© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы вынес решение о выплате штрафа на сумму 49,2 миллиона рублей по иску Министерства экологии Московской области к ООО "Сити групп" за незаконное размещение отходов, говорится в сообщении пресс-службы Минэкологии Подмосковья.
Ранее, в ходе административного расследования инспекторы экологического надзора установили, что арендатор участка принимал и размещал на открытом грунте отходы производства и потребления.
"В ходе административного расследования специалисты отобрали пробы отходов для расчета ущерба почвам, сумма которого составила 49,2 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
В березовой роще
Вчера, 12:27Новости Подмосковья
Перечень заказников для экотуризма составили в Московской области
100000
Обсудить 0
Новости ПодмосковьяМинистерство экологии и природопользования Московской областиМосковская область (Подмосковье)
Рекомендуем
Айдер Муждабаев
СК возбудил дело против Айдера Муждабаева
Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием в Мещанском суде Москвы
Дело "Седьмой студии"
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК назвал обыски у журналистки-инвалида из Ставрополья законными
Российский траулер Кокшайск сел на мель в районе города Тромсе в Норвегии
Севший на мель у берегов Норвегии российский траулер дал течь
Руки в наручниках
Польша выдала России участника красноярских криминальных войн 90-х
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК объявил журналиста Муждабаева в международный розыск
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК раскрыл детали убийства студента в Волгограде
Женщина голосует по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке на Курском вокзале в Москве
Мосгоризбирком назвал размер штрафа за двойное голосование
Женщина принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке №1503 в Новосибирске
Поправки сделают экологию государственным приоритетом, заявили в ОП
Полиция
В Кузбассе задержали вандала, разорившего могилу ветерана войны
Братья устроили разбойное нападение и убили ветерана ВОВ. Кадры СК РФ
В Подмосковье трое мужчин напали и убили ветерана ВОВ
Мусоросортировочный комплекс
В МО сократилось количество мусора на 1,5 миллиона тонн
Рона Сопчук во время судебного заседания в суде Советского района Владивостока
В Приморье судья ушла в отставку после конфликта с прокурором
Режиссер Кирилл Серебренников на заседании по делу Седьмой студии в Мещанском суде Москвы
Дело "Седьмой студии": в чем обвиняют режиссера Кирилла Серебренникова
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ
В Сыктывкаре ликвидировали открытое горение в гараже
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:03В ЛНР четвертые сутки не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
09:00Хрупкий мужской пол. В чем проблема детей, выросших у властной матери
08:57На Украине выявили 1109 случаев заражения коронавирусом за сутки
08:53Цены на нефть растут на оптимизме вокруг восстановления спроса
08:50Пушков прокомментировал слова Порошенко о "возвращении" Крыма
08:48Аэропорт Орли возобновил работу, приостановленную из-за коронавируса
08:46В Подмосковье вылечили более 30 тысяч пациентов с коронавирусом
08:43В Индии от ударов молний умерли более ста человек за двое суток
08:38В МИД Японии рассказали о переговорах с Россией
08:34Из Владивостока впервые за долгое время запустят рейсы в Сочи и Крым
08:30Российские виноделы попросили преференций
08:30Греческий политик считает, что статья Путина касается не только историков
08:26В Узбекистане выявили 238 новых случаев заражения коронавирусом
08:19Более 260 населенных пунктов Украины остаются подтопленными
08:15В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 132 пациента от COVID-19
08:13Житель Новосибирска ехал на дачу в вагоне с углем, но оказался в Кузбассе
08:09Новейший лазерный резак для водолазов покажут на форуме "Армия-2020"
08:04Внешность кота Матроскина изменится в новом сезоне "Простоквашино"
07:59В Москве в пятницу ожидается солнечная погода без осадков
07:56Минздрав предложил отложить новые правила получения справок для водителей
Лента новостейМолния