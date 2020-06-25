Общественная палата в новом составе "помолодела", рассказала Михеева

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. В седьмой состав Общественной палаты (ОП) РФ не только вошли новые лица - палата помолодела, средний возраст представителей уменьшился примерно на семь лет, сообщила секретарь ОП Лидия Михеева.
"Большое спасибо за высокую оценку работу всей системы Общественной палаты, как федеральных, так и региональных. Я уверена, что мы с коллегами с теми задачи, которые стоят перед нами, постараемся справиться. В этом году Общественной палате исполнилось 15 лет. По данным ВЦИОМ, уровень одобрения ОП традиционно высок - около 40%, и по этим же опросам он выше, чем у политических партий и профсоюзов", - сказала Михеева на видеоконференции нового состава Общественной палаты с президентом РФ Владимиром Путиным.
По ее словам, не может не радовать тот факт, что седьмой состав Общественной палаты обновился. "Вы об этом уже сказали, но я хочу сказать, что палата еще и помолодела - средний возраст наш уменьшился где-то на 7 лет. И, кстати, стало больше женщин - если раньше была четверть, то теперь 36%", - рассказала Михеева.