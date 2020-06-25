Общественная палата в новом составе "помолодела", рассказала Михеева

По ее словам, не может не радовать тот факт, что седьмой состав Общественной палаты обновился. "Вы об этом уже сказали, но я хочу сказать, что палата еще и помолодела - средний возраст наш уменьшился где-то на 7 лет. И, кстати, стало больше женщин - если раньше была четверть, то теперь 36%", - рассказала Михеева.