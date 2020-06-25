https://ria.ru/20200625/1573468170.html
Челябинский губернатор заявил о вступлении в партию "Единая Россия"
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в четверг заявил о своем решении вступить в политическую партию "Единая Россия", сообщила пресс-служба... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T15:14
2020-06-25T15:14
алексей текслер
единая россия
андрей турчак
челябинск
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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алексей текслер, единая россия, андрей турчак, челябинск, политика
ЧЕЛЯБИНСК, 25 июн – РИА Новости.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер
в четверг заявил о своем решении вступить в политическую партию "Единая Россия
", сообщила пресс-служба правительства региона.
В Челябинске
проходит 35-я конференция регионального отделения партии "Единая Россия" с участием секретаря генсовета партии Андрея Турчака
.
"Мне важно взять ответственность за формирование обновленного состава законодательного собрания региона (выборы в которое состоятся 13 сентября - ред.), перезагрузить работу партии в регионе, связать работу партии с практическим результатом во благо наших жителей. Поэтому я принял решение вступить в партию "Единая Россия", - цитирует пресс-служба слова Текслера.
Текслер добавил, что в связи с этим "идем на выборы вместе, одной командой". При этом глава региона сообщил, что легкой жизни он не обещает, а наоборот. "Буду требовать от партии, от каждого ее члена переломить, и это, надо сказать, честно, восприятие многих людей к партии. Партия – это люди, результат каждого и есть ее имидж", - сказал он.
Как сообщалось, Текслер возглавит список партии "Единая Россия" на выборах в законодательное собрание региона, которые состоятся 13 сентября. Помимо главы региона в общеобластную тройку партии войдут действующий председатель заксобрания Владимир Мякуш и уполномоченный по правам ребенка в регионе Евгения Майорова.