Челябинский губернатор заявил о вступлении в партию "Единая Россия"

Текслер добавил, что в связи с этим "идем на выборы вместе, одной командой". При этом глава региона сообщил, что легкой жизни он не обещает, а наоборот. "Буду требовать от партии, от каждого ее члена переломить, и это, надо сказать, честно, восприятие многих людей к партии. Партия – это люди, результат каждого и есть ее имидж", - сказал он.