Георгиевский: потенциал развития экспорта — в инвестиционных проектах

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Существенное улучшение показателей несырьевого неэнергетического экспорта по качеству и объему невозможно без запуска новых экспортноориентированных производственных проектов на всей территории России с привлечением собственных и иностранных инвестиций, считает вице-президент Существенное улучшение показателей несырьевого неэнергетического экспорта по качеству и объему невозможно без запуска новых экспортноориентированных производственных проектов на всей территории России с привлечением собственных и иностранных инвестиций, считает вице-президент Российского экспортного центра Станислав Георгиевский.

Как сообщает пресс-служба РЭЦ, Георгиевский озвучил данные аналитики отраслевых планов развития на период до 2024 года, которая была проведена экспертами Группы РЭЦ. Они проанализировали потенциал и ход реализации более двух тысяч экспортноориентированных проектов с общим объемом капвложений около 17 триллионов рублей. По данным РЭЦ, эти проекты при благоприятной конъюнктуре мировых рынков и максимально интенсивной реализации и загрузке потенциально способны обеспечить вплоть до 80 миллиардов долларов несырьевого неэнергетического экспорта к 2024 году. "Даже при наиболее осторожных и прагматичных оценках развития потенциальный прирост экспорта от их реализации оценивается более чем в 35 миллиардов долларов", - отмечается в сообщении.

Георгиевский сообщил, что РЭЦ сформировал предложения по мерам поддержки, которые целесообразно применить для реализации ключевых инвестиционных проектов в региональном разрезе и выхода их на оптимальные параметры бизнес-моделей.