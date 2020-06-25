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Георгиевский: потенциал развития экспорта — в инвестиционных проектах
Существенное улучшение показателей несырьевого неэнергетического экспорта по качеству и объему невозможно без запуска новых экспортноориентированных... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T15:12
российский экспортный центр
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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60
российский экспортный центр, экономика

Георгиевский: потенциал развития экспорта — в инвестиционных проектах

15:12 25.06.2020
78
© Fotolia / Romolo TavaniРост экономики
Рост экономики
© Fotolia / Romolo Tavani
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Существенное улучшение показателей несырьевого неэнергетического экспорта по качеству и объему невозможно без запуска новых экспортноориентированных производственных проектов на всей территории России с привлечением собственных и иностранных инвестиций, считает  вице-президент Российского экспортного центра Станислав Георгиевский.
Как сообщает пресс-служба РЭЦ, Георгиевский озвучил данные аналитики отраслевых планов развития на период до 2024 года, которая была проведена экспертами Группы РЭЦ. Они проанализировали потенциал и ход реализации более двух тысяч экспортноориентированных проектов с общим объемом капвложений около 17 триллионов рублей. По данным РЭЦ, эти проекты при благоприятной конъюнктуре мировых рынков и максимально интенсивной реализации и загрузке потенциально способны обеспечить вплоть до 80 миллиардов долларов несырьевого неэнергетического экспорта к 2024 году. "Даже при наиболее осторожных и прагматичных оценках развития потенциальный прирост экспорта от их реализации оценивается более чем в 35 миллиардов долларов", - отмечается в сообщении.
Георгиевский сообщил, что РЭЦ сформировал предложения по мерам поддержки, которые целесообразно применить для реализации ключевых инвестиционных проектов в региональном разрезе и выхода их на оптимальные параметры бизнес-моделей.
"Указанные меры мы разделили на реализуемые на федеральном и региональном уровнях, инициировали их обсуждение с региональными органами власти. Очевидно, что существенные качественные и объемные изменения ННЭ невозможны без запуска новых экспортно-ориентированных производственных проектов на всей территории страны с привлечением как собственных, так и иностранных инвестиций. Задачи – и в продвижении этих проектов в среде инвесторов, и в том, чтобы создать условия для быстрого выхода на проектную мощность, обеспечить конкурентоспособные условия для развития", - заключил Георгиевский.
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