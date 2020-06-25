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ЛНР обвинила Киев в минировании участка в районе линии соприкосновения
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила украинских силовиков в установке более 50 мин на окраине подконтрольного Киеву... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T15:13
яков осадчий
ситуация в днр и лнр
счастье (город)
луганская народная республика
киев
в мире
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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яков осадчий, ситуация в днр и лнр, счастье (город), луганская народная республика, киев, в мире

ЛНР обвинила Киев в минировании участка в районе линии соприкосновения

15:13 25.06.2020
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© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный
Украинский военный
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный. Архивное фото
ЛУГАНСК, 25 июн - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила украинских силовиков в установке более 50 мин на окраине подконтрольного Киеву города Счастье у линии соприкосновения в Донбассе.
Ранее Народная милиция ЛНР заявила о минировании украинскими силовиками дорог вблизи города Счастья у линии соприкосновения в Донбассе.
"Невзирая на опасность для мирных граждан, группа инженерного обеспечения 25-й бригады установила в лесном массиве на южной окраине населенного пункта Счастье 50 противопехотных мин ПМН-2", - заявил на брифинге официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Он призвал граждан, проживающих на подконтрольных Киеву территориях, воздержаться от посещения этих районов.
КПП в Донбассе
20 июня, 14:52
В ЛНР обвинили украинских журналистов в подготовке постановочных сюжетов
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Яков ОсадчийСитуация в ДНР и ЛНРСчастье (город)Луганская Народная РеспубликаКиевВ мире
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