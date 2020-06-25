В Москве установят памятник Андрею Дементьеву

Поэт Андрей Дементьев во время встречи с читателями на Московском фестивале "Книги России" на Красной площади.

МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. В День памяти поэта на Кунцевском кладбище Москвы состоится открытие памятника Андрею Дементьеву, сообщили в пресс-службе "Дома поэзии Андрея Дементьева".

Над его созданием работал Президент Российской академии художеств Зураб Церетели, с которым поэт дружил многие годы.

Монумент представляет собой большой бронзовый сборник стихотворений, раскрытый на строчках "Все будет также после нас — и слава Богу". Он лежит на стопке книг, которые символизируют знаменитые произведения и творческие вехи жизни поэта. Постамент выполнен из балтийского камня.