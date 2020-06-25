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В Москве установят памятник Андрею Дементьеву
В День памяти поэта на Кунцевском кладбище Москвы состоится открытие памятника Андрею Дементьеву, сообщили в пресс-службе "Дома поэзии Андрея Дементьева". РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T15:50
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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книги, новости культуры, андрей дементьев, вгтрк, людмила зыкина, валентина толкунова, ссср

В Москве установят памятник Андрею Дементьеву

15:50 25.06.2020
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПоэт Андрей Дементьев во время встречи с читателями на Московском фестивале "Книги России" на Красной площади.
Поэт Андрей Дементьев во время встречи с читателями на Московском фестивале Книги России на Красной площади.
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. В День памяти поэта на Кунцевском кладбище Москвы состоится открытие памятника Андрею Дементьеву, сообщили в пресс-службе "Дома поэзии Андрея Дементьева".
Над его созданием работал Президент Российской академии художеств Зураб Церетели, с которым поэт дружил многие годы.
Монумент представляет собой большой бронзовый сборник стихотворений, раскрытый на строчках "Все будет также после нас — и слава Богу". Он лежит на стопке книг, которые символизируют знаменитые произведения и творческие вехи жизни поэта. Постамент выполнен из балтийского камня.
Поэт-песенник — автор более 50 сборников стихов и множества песен, в том числе: "Лебединая верность", "Аленушка", "Отчий дом", "Баллада о матери", "Яблоки на снегу". Его песни исполняли Людмила Зыкина, Карел Готт, Владимир Мигуля, Валентина Толкунова, Бисер Киров, Валерий Леонтьев, София Ротару, Яак Йоала. Он был главным редактором журнала "Юность" и политобозревателем ВГТРК. В 1985 году награжден Государственной премией СССР.
Поэт Андрей Дементьев. Архивное фото
26 июня 2018, 19:50Культура
Ушел из жизни Андрей Дементьев
110000
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