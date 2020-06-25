https://ria.ru/20200625/1573467922.html
Грузия продлила запрет на международные рейсы до 31 июля
Запрет на международное регулярное авиасообщение, введенный из-за пандемии коронавируса, будет действовать в Грузии до 31 июля, сообщило Агентство гражданской... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T15:10
2020-06-25T15:44
распространение нового коронавируса
приостановка авиасообщения из-за коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
грузия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155735/67/1557356725_0:140:1520:994_1400x0_80_0_0_74a055415ab3cb412ef6ce2af08d6a23.jpg
грузия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155735/67/1557356725_0:140:1520:994_1400x0_80_0_0_74a055415ab3cb412ef6ce2af08d6a23.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155735/67/1557356725_0:0:1352:1013_1400x0_80_0_0_b456b7d826174589f1e9a1849acd1a2d.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155735/67/1557356725_258:0:1271:1013_1400x0_80_0_0_f76a387b6250aad54402c18622de309c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
приостановка авиасообщения из-за коронавируса, коронавирус covid-19, коронавирусы, грузия, в мире
ТБИЛИСИ, 25 июн - РИА Новости.
Запрет на международное регулярное авиасообщение, введенный из-за пандемии коронавируса
, будет действовать в Грузии
до 31 июля, сообщило Агентство гражданской авиации страны.
Агентство уже несколько раз продлевало введенные в конце марта ограничения, в последний раз - до 30 июня.
"Ограничения на осуществление международного регулярного авиасообщения продлены и действуют до 31 июля 2020 года включительно", - говорится в заявлении Агентства.
Ведомство сообщает, что соответствующая информация уже предоставлена всем авиакомпаниям. Агентство призывает граждан воздержаться от покупок авиабилетов до окончательного возобновления регулярных полетов и отмечает, что данное решение будет принято исходя из эпидемиологической ситуации в мире и в Грузии.
Ранее в четверг министр экономики и устойчивого развития страны Натия Турнава заявила, что восстановление регулярных авиарейсов с разными странами, которое Грузия планировала с 1 июля, с большой вероятностью будет отложено на конец июля исходя из эпидемиологической ситуации в мире.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.