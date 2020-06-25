Грузия продлила запрет на международные рейсы до 31 июля

ТБИЛИСИ, 25 июн - РИА Новости. Запрет на международное регулярное авиасообщение, введенный из-за пандемии Запрет на международное регулярное авиасообщение, введенный из-за пандемии коронавируса , будет действовать в Грузии до 31 июля, сообщило Агентство гражданской авиации страны.

Агентство уже несколько раз продлевало введенные в конце марта ограничения, в последний раз - до 30 июня.

"Ограничения на осуществление международного регулярного авиасообщения продлены и действуют до 31 июля 2020 года включительно", - говорится в заявлении Агентства.

Ведомство сообщает, что соответствующая информация уже предоставлена всем авиакомпаниям. Агентство призывает граждан воздержаться от покупок авиабилетов до окончательного возобновления регулярных полетов и отмечает, что данное решение будет принято исходя из эпидемиологической ситуации в мире и в Грузии.

Ранее в четверг министр экономики и устойчивого развития страны Натия Турнава заявила, что восстановление регулярных авиарейсов с разными странами, которое Грузия планировала с 1 июля, с большой вероятностью будет отложено на конец июля исходя из эпидемиологической ситуации в мире.