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Грузия продлила запрет на международные рейсы до 31 июля
Запрет на международное регулярное авиасообщение, введенный из-за пандемии коронавируса, будет действовать в Грузии до 31 июля, сообщило Агентство гражданской... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T15:44
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353
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приостановка авиасообщения из-за коронавируса, коронавирус covid-19, коронавирусы, грузия, в мире

Грузия продлила запрет на международные рейсы до 31 июля

15:10 25.06.2020 (обновлено: 15:44 25.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе . Архивное фото
ТБИЛИСИ, 25 июн - РИА Новости. Запрет на международное регулярное авиасообщение, введенный из-за пандемии коронавируса, будет действовать в Грузии до 31 июля, сообщило Агентство гражданской авиации страны.
Агентство уже несколько раз продлевало введенные в конце марта ограничения, в последний раз - до 30 июня.
"Ограничения на осуществление международного регулярного авиасообщения продлены и действуют до 31 июля 2020 года включительно", - говорится в заявлении Агентства.
Ведомство сообщает, что соответствующая информация уже предоставлена всем авиакомпаниям. Агентство призывает граждан воздержаться от покупок авиабилетов до окончательного возобновления регулярных полетов и отмечает, что данное решение будет принято исходя из эпидемиологической ситуации в мире и в Грузии.
Ранее в четверг министр экономики и устойчивого развития страны Натия Турнава заявила, что восстановление регулярных авиарейсов с разными странами, которое Грузия планировала с 1 июля, с большой вероятностью будет отложено на конец июля исходя из эпидемиологической ситуации в мире.
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