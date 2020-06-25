Путин согласился с идеей общественных докладов по народосбережению

"В послании этого года вы определили этот вопрос - народосбережение - в качестве высшего национального приоритета развития России, и вы подчеркнули, что разрабатывая долгосрочную политику народосбережения, нужно отталкиваться от конкретных жизненных ситуаций, с которыми сталкиваются семьи. Именно в таком духе и в таком подходе, отталкиваясь от конкретных ситуаций, подготовлены долгосрочные стратегические предложения по народосбережению. Более того, потенциал Общественной палаты позволяет на регулярной основе готовить соответствующий общественный доклад о народосбережении", - сказал Галушка.

"Такие ваши предложения, как общественные доклады по народосбережению, понятно, что это комплексные доклады должны быть, они лишними точно совершенно не будут. Дадут нам возможности не только ставить какие-то перспективные цели перед собой, но и корректировать подходы исполнения нашей программы, которая задумана и спланирована как раз вот по этим направлениям. Так что спасибо большое за предложения, обязательно их учтем", - ответил Путин.