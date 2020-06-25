https://ria.ru/20200625/1573467796.html
Путин согласился с идеей общественных докладов по народосбережению
Президент РФ Владимир Путин согласился рассмотреть возможность подготовки комплексных общественных докладов по народосбережению, отметив, что они дадут... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T15:08
2020-06-25T15:08
россия
александр галушка
общественная палата рф
владимир путин
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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россия, александр галушка, общественная палата рф, владимир путин, общество
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
согласился рассмотреть возможность подготовки комплексных общественных докладов по народосбережению, отметив, что они дадут возможность не только ставить перспективные цели, но и корректировать подходы к исполнению имеющейся программы.
На встрече президента РФ с членами Общественной палаты
нового состава замсекретаря ОП Александр Галушка
предложил подумать над формированием совместного рабочего органа с кабмином по практической реализации предложений Общественной палаты.
"В послании этого года вы определили этот вопрос - народосбережение - в качестве высшего национального приоритета развития России, и вы подчеркнули, что разрабатывая долгосрочную политику народосбережения, нужно отталкиваться от конкретных жизненных ситуаций, с которыми сталкиваются семьи. Именно в таком духе и в таком подходе, отталкиваясь от конкретных ситуаций, подготовлены долгосрочные стратегические предложения по народосбережению. Более того, потенциал Общественной палаты позволяет на регулярной основе готовить соответствующий общественный доклад о народосбережении", - сказал Галушка.
Президент пообещал рассмотреть предложения.
"Такие ваши предложения, как общественные доклады по народосбережению, понятно, что это комплексные доклады должны быть, они лишними точно совершенно не будут. Дадут нам возможности не только ставить какие-то перспективные цели перед собой, но и корректировать подходы исполнения нашей программы, которая задумана и спланирована как раз вот по этим направлениям. Так что спасибо большое за предложения, обязательно их учтем", - ответил Путин.