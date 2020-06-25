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Путин пообещал проработать вопрос реестра общественных организаций
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с членами Общественной палаты РФ сообщил, что будет проработан вопрос создания единого реестра общественных... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T15:08
владимир путин
севастополь
общество
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РИА Новости
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353
60
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владимир путин, севастополь, общество

Путин пообещал проработать вопрос реестра общественных организаций

15:08 25.06.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с членами Общественной палаты нового, седьмого состава, в режиме видеоконференции.
 Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с членами Общественной палаты нового, седьмого состава, в режиме видеоконференции.
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с членами Общественной палаты нового, седьмого состава, в режиме видеоконференции.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с членами Общественной палаты РФ сообщил, что будет проработан вопрос создания единого реестра общественных организаций.
Президент в четверг проводит по видеосвязи встречу с членами ОП РФ нового состава. К главе государства обратилась член общественный палаты Севастополя Наталья Кирюхина с предложением проработать вопрос о создании единого реестра, в который войдут все общественные организации. Это, отметила она, позволит упростить статистику и понять, как влияет работа общественных организаций на развитие реального сектора экономики.
"Хорошо, спасибо, Наталья Анатольевна, за предложение, обязательно с коллегами это обсудим. Мы все пометим и проработаем", - ответил Путин.
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