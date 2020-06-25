https://ria.ru/20200625/1573467767.html
Путин пообещал проработать вопрос реестра общественных организаций
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с членами Общественной палаты РФ сообщил, что будет проработан вопрос создания единого реестра общественных... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T15:08
2020-06-25T15:08
владимир путин
севастополь
общество
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https://ria.ru/20200625/1573464196.html
1
севастополь
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, севастополь, общество