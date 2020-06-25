Онлайн-конференция по итогам спортивного сезона в лыжных гонках

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Участники:
- президент Федерации лыжных гонок России Елена ВЯЛЬБЕ;
- обладатель Большого хрустального глобуса по итогам сезона 2019/20 Александр БОЛЬШУНОВ;
- член совета Международной федерации лыжного спорта (FIS) Андрей БОКАРЕВ.
В рамках мероприятия состоится вручение Большого хрустального глобуса за победу в общем зачете Кубка мира. В спортивном сезоне 2019/2020 российский лыжник Александр Большунов прервал норвежскую гегемонию в мужских лыжных гонках, выиграв общий зачет Кубка мира. Также на его счету победа в престижной многодневке "Тур де Ски" и Малый хрустальный глобус в дистанционных гонках. Участники мероприятия подведут итоги прошедшего сезона для сборной России по лыжным гонкам, расскажут о влиянии пандемии коронавируса на подготовку к следующему сезону и чемпионату мира в Оберстдорфе.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- президент Федерации лыжных гонок России Елена ВЯЛЬБЕ;
- обладатель Большого хрустального глобуса по итогам сезона 2019/20 Александр БОЛЬШУНОВ;
- член совета Международной федерации лыжного спорта (FIS) Андрей БОКАРЕВ.
В рамках мероприятия состоится вручение Большого хрустального глобуса за победу в общем зачете Кубка мира. В спортивном сезоне 2019/2020 российский лыжник Александр Большунов прервал норвежскую гегемонию в мужских лыжных гонках, выиграв общий зачет Кубка мира. Также на его счету победа в престижной многодневке "Тур де Ски" и Малый хрустальный глобус в дистанционных гонках. Участники мероприятия подведут итоги прошедшего сезона для сборной России по лыжным гонкам, расскажут о влиянии пандемии коронавируса на подготовку к следующему сезону и чемпионату мира в Оберстдорфе.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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