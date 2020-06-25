Онлайн-конференция по итогам спортивного сезона в лыжных гонках

- президент Федерации лыжных гонок России Елена ВЯЛЬБЕ;- обладатель Большого хрустального глобуса по итогам сезона 2019/20 Александр БОЛЬШУНОВ;- член совета Международной федерации лыжного спорта (FIS) Андрей БОКАРЕВ.В рамках мероприятия состоится вручение Большого хрустального глобуса за победу в общем зачете Кубка мира. В спортивном сезоне 2019/2020 российский лыжник Александр Большунов прервал норвежскую гегемонию в мужских лыжных гонках, выиграв общий зачет Кубка мира. Также на его счету победа в престижной многодневке "Тур де Ски" и Малый хрустальный глобус в дистанционных гонках. Участники мероприятия подведут итоги прошедшего сезона для сборной России по лыжным гонкам, расскажут о влиянии пандемии коронавируса на подготовку к следующему сезону и чемпионату мира в Оберстдорфе.