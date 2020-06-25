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Онлайн-конференция по итогам спортивного сезона в лыжных гонках
26 июня в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Федерация лыжных гонок России: итоги сезона 2019/2020" .
2020-06-25T15:07
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/sharing/article/1573467655.jpg?1593086831
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция по итогам спортивного сезона в лыжных гонках

15:07 25.06.2020
17
26 июня в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Федерация лыжных гонок России: итоги сезона 2019/2020" .
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Участники:
- президент Федерации лыжных гонок России Елена ВЯЛЬБЕ;
- обладатель Большого хрустального глобуса по итогам сезона 2019/20 Александр БОЛЬШУНОВ;
- член совета Международной федерации лыжного спорта (FIS) Андрей БОКАРЕВ.

В рамках мероприятия состоится вручение Большого хрустального глобуса за победу в общем зачете Кубка мира. В спортивном сезоне 2019/2020 российский лыжник Александр Большунов прервал норвежскую гегемонию в мужских лыжных гонках, выиграв общий зачет Кубка мира. Также на его счету победа в престижной многодневке "Тур де Ски" и Малый хрустальный глобус в дистанционных гонках. Участники мероприятия подведут итоги прошедшего сезона для сборной России по лыжным гонкам, расскажут о влиянии пандемии коронавируса на подготовку к следующему сезону и чемпионату мира в Оберстдорфе.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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