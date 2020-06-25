Повестку ОП должны формировать насущные проблемы людей, заявил Путин

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. В основе повестки В основе повестки Общественной палаты РФ должна лежать сама жизнь, насущные потребности людей, это самое главное, заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами ОП РФ нового состава.

"Главное, чтобы повестка Общественной палаты шла от жизни, от насущных потребностей людей, формировалась исходя из тех жизненных проблем, с которыми люди сталкиваются каждый день. Сегодня это вопросы быстрого восстановления рынка труда, развития здравоохранения, образования", - сказал Путин.

Он отметил, что востребованной оказалась программа льготной ипотеки под 6,5%, о чем знают представители палаты.