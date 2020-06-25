https://ria.ru/20200625/1573467597.html
Повестку ОП должны формировать насущные проблемы людей, заявил Путин
В основе повестки Общественной палаты РФ должна лежать сама жизнь, насущные потребности людей, это самое главное, заявил президент России Владимир Путин на... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T15:06
2020-06-25T15:06
россия
общественная палата рф
владимир путин
общество
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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россия, общественная палата рф, владимир путин, общество
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости.
В основе повестки Общественной палаты
РФ должна лежать сама жизнь, насущные потребности людей, это самое главное, заявил президент России Владимир Путин
на встрече с членами ОП РФ нового состава.
"Главное, чтобы повестка Общественной палаты шла от жизни, от насущных потребностей людей, формировалась исходя из тех жизненных проблем, с которыми люди сталкиваются каждый день. Сегодня это вопросы быстрого восстановления рынка труда, развития здравоохранения, образования", - сказал Путин.
Он отметил, что востребованной оказалась программа льготной ипотеки под 6,5%, о чем знают представители палаты.
"Мы уже приняли решение ее расширить. Но этого недостаточно. Необходимо двигаться и по другим направлениям, включая внедрение механизмов поддержки индивидуального жилищного строительства", - сказал Путин, попросив Общественную палату заняться этими вопросами.