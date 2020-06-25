Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200625/1573467440.html
В Челябинской области умерла врач, заболевшая COVID-19
Врач-педиатр детской поликлиники города Миасс (Челябинская область) умерла от пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-служба областного... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T17:09
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
челябинская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529915_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_e17667230ec24a82511af94e513bfafb.jpg
https://ria.ru/20200625/1573456776.html
1
челябинская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529915_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_e17667230ec24a82511af94e513bfafb.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529915_43:0:2774:2048_1400x0_80_0_0_9120523990f42b99632d17408f4a2020.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529915_384:0:2432:2048_1400x0_80_0_0_4c739e32342f4122468fcb388dfcc958.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, челябинская область, происшествия

В Челябинской области умерла врач, заболевшая COVID-19

15:03 25.06.2020 (обновлено: 17:09 25.06.2020)
9690
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи
Врачи
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врачи. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 25 июн — РИА Новости. Врач-педиатр детской поликлиники города Миасс (Челябинская область) умерла от пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-служба областного Минздрава.
Ей было 52 года, 29 лет она посвятила медицине, отмечается в сообщении.
Пресс-служба уточняет, что 11 июня у женщины поднялась температура, а четыре дня спустя она вызвала скорую помощь, которая отвезла ее на компьютерную томографию. Исследование показало двустороннюю пневмонию с подозрением на COVID-19. Женщину госпитализировали в медцентр "Северный" в состоянии средней степени тяжести. Анализы подтвердили коронавирусную инфекцию.
Тест на коронавирус
Вчера, 12:32Распространение нового коронавируса
Роспотребнадзор оценил ситуацию с тестированием на коронавирус
Позже, 21 июня, состояние женщины ухудшилось, ее перевели в реанимацию, а с 24 июня — на ИВЛ. Но, несмотря на усилия врачей Миасса и специалистов областных больниц, она скончалась.
Минздрав Челябинской области выразил соболезнования семье и близким коллеги.
Это не первая смерть медика от коронавируса в Челябинской области. В начале мае скончался врач общей практики из Брединского района, который брал анализы у контактных лиц, в конце — врач-терапевт горбольницы № 1 Златоуста, а в июне — сотрудница врачебной амбулатории из Чебаркульского района.
По данным Минздрава, всего в области 6820 случаев COVID-19, за последние сутки выявили 168 новых случаев. Вылечились с начала эпидемии 3684 пациента.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
2223406
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Челябинская областьПроисшествия
Рекомендуем
Анна Попова принимает участие в заседании глав служб государств - членов ШОС, отвечающих за обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия
Попова рассказала об эпидемиологической ситуации в России
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
В Крыму рассказали, почему нет смысла тестировать на COVID-19 в аэропорту
Коронавирус
Ученые назвали условие появления коллективного иммунитета к коронавирусу
Фельдшеры скорой медицинской помощи во время выезда к пациенту с подозрением на коронавирус в Москве
Развеян миф о защитных масках
Актриса Кристина Асмус на открытии 41-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ)
Асмус раскрыла подробности развода с Харламовым
Салюты озарили небо над городами России в честь 75-летия Победы
Салюты озарили небо над городами России в честь 75-летия Победы
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Мясников заявил о верности своих слов "кому положено умереть — помрут"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко с сыном Николаем во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
В Кремле ответили на критику Лукашенко в адрес России
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Москве теплоход с выпускниками столкнулся с причалом
Блогер Александр Diablo R1
Популярный российский блогер погиб в 31 год
Сбор урожая черешни
Врач рассказала, кому нельзя есть черешню
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев во время голосования по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в московской гимназии №1448
Голосование по поправкам в Конституцию
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании
Медицинские работники несут пациента, доставленного в больницу Columbus Covid 2 в Риме
ВОЗ заявила о новом всплеске коронавируса в Европе
Газированная вода в холодильнике
Названы самые опасные для употребления в жару напитки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:03В ЛНР четвертые сутки не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
09:00Хрупкий мужской пол. В чем проблема детей, выросших у властной матери
08:57На Украине выявили 1109 случаев заражения коронавирусом за сутки
08:53Цены на нефть растут на оптимизме вокруг восстановления спроса
08:50Пушков прокомментировал слова Порошенко о "возвращении" Крыма
08:48Аэропорт Орли возобновил работу, приостановленную из-за коронавируса
08:46В Подмосковье вылечили более 30 тысяч пациентов с коронавирусом
08:43В Индии от ударов молний умерли более ста человек за двое суток
08:38В МИД Японии рассказали о переговорах с Россией
08:34Из Владивостока впервые за долгое время запустят рейсы в Сочи и Крым
08:30Российские виноделы попросили преференций
08:30Греческий политик считает, что статья Путина касается не только историков
08:26В Узбекистане выявили 238 новых случаев заражения коронавирусом
08:19Более 260 населенных пунктов Украины остаются подтопленными
08:15В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 132 пациента от COVID-19
08:13Житель Новосибирска ехал на дачу в вагоне с углем, но оказался в Кузбассе
08:09Новейший лазерный резак для водолазов покажут на форуме "Армия-2020"
08:04Внешность кота Матроскина изменится в новом сезоне "Простоквашино"
07:59В Москве в пятницу ожидается солнечная погода без осадков
07:56Минздрав предложил отложить новые правила получения справок для водителей
Лента новостейМолния