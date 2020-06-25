В Челябинской области умерла врач, заболевшая COVID-19

ЧЕЛЯБИНСК, 25 июн — РИА Новости. Врач-педиатр детской поликлиники города Миасс ( Врач-педиатр детской поликлиники города Миасс ( Челябинская область ) умерла от пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-служба областного Минздрава.

Ей было 52 года, 29 лет она посвятила медицине, отмечается в сообщении.

Пресс-служба уточняет, что 11 июня у женщины поднялась температура, а четыре дня спустя она вызвала скорую помощь, которая отвезла ее на компьютерную томографию. Исследование показало двустороннюю пневмонию с подозрением на COVID-19. Женщину госпитализировали в медцентр "Северный" в состоянии средней степени тяжести. Анализы подтвердили коронавирусную инфекцию.

Позже, 21 июня, состояние женщины ухудшилось, ее перевели в реанимацию, а с 24 июня — на ИВЛ. Но, несмотря на усилия врачей Миасса и специалистов областных больниц, она скончалась.

Минздрав Челябинской области выразил соболезнования семье и близким коллеги.

Это не первая смерть медика от коронавируса в Челябинской области. В начале мае скончался врач общей практики из Брединского района, который брал анализы у контактных лиц, в конце — врач-терапевт горбольницы № 1 Златоуста, а в июне — сотрудница врачебной амбулатории из Чебаркульского района.

По данным Минздрава, всего в области 6820 случаев COVID-19, за последние сутки выявили 168 новых случаев. Вылечились с начала эпидемии 3684 пациента.