https://ria.ru/20200625/1573467440.html
В Челябинской области умерла врач, заболевшая COVID-19
Врач-педиатр детской поликлиники города Миасс (Челябинская область) умерла от пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-служба областного... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T15:03
2020-06-25T17:09
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
челябинская область
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, челябинская область, происшествия
ЧЕЛЯБИНСК, 25 июн — РИА Новости.
Врач-педиатр детской поликлиники города Миасс (Челябинская область
) умерла от пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-служба областного Минздрава.
Ей было 52 года, 29 лет она посвятила медицине, отмечается в сообщении.
Пресс-служба уточняет, что 11 июня у женщины поднялась температура, а четыре дня спустя она вызвала скорую помощь, которая отвезла ее на компьютерную томографию. Исследование показало двустороннюю пневмонию с подозрением на COVID-19. Женщину госпитализировали в медцентр "Северный" в состоянии средней степени тяжести. Анализы подтвердили коронавирусную инфекцию.
Позже, 21 июня, состояние женщины ухудшилось, ее перевели в реанимацию, а с 24 июня — на ИВЛ. Но, несмотря на усилия врачей Миасса и специалистов областных больниц, она скончалась.
Минздрав Челябинской области выразил соболезнования семье и близким коллеги.
Это не первая смерть медика от коронавируса в Челябинской области. В начале мае скончался врач общей практики из Брединского района, который брал анализы у контактных лиц, в конце — врач-терапевт горбольницы № 1 Златоуста, а в июне — сотрудница врачебной амбулатории из Чебаркульского района.
По данным Минздрава, всего в области 6820 случаев COVID-19, за последние сутки выявили 168 новых случаев. Вылечились с начала эпидемии 3684 пациента.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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