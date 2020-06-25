Молдавский политик Усатый заявил, что его объявили в розыск в России

КИШИНЕВ, 25 июн - РИА Новости. Лидер молдавской "Нашей партии" Ренато Усатый сообщил на брифинге в четверг, что его объявили в федеральный розыск в России, чтобы он не смог принять участие в президентских выборах.
"Появилась информация, что меня объявили в федеральный розыск на территории России, на следующей неделе хотят объявить в розыск через Интерпол. Более того меня хотят очень быстро осудить, чтобы я не мог принять участие в президентских выборах (запланированы на 1 ноября - ред.)", - заявил Усатый во время брифинга, который транслировался на его странице в Facebook.
По словам Усатого, его обвиняют в причастности к отмыванию денег в России. Политик отметил, что следствие считает его одним из участников преступной группы, которая на протяжении нескольких лет выводила из России и отмыла через подконтрольные ему молдавские банки внушительные суммы.
Усатый заявил, что не признает себя виновным, считает дело сфабрикованным и направит соответствующее письмо генеральному прокурору России.
Усатый возглавляет молдавскую "Нашу партию", в июне 2015 года был выбран мэром города Бельцы. В октябре 2017 года районный суд Кишинева постановил выдать ордер на 30-дневный арест политика, его обвиняли в организации ОПГ, члены которой совершили два преступления – присвоение чужого имущества и покушение на убийство. Поскольку тот находился не на территории Молдавии, его объявили в розыск. Усатый ушел в отставку с поста мэра до завершения срока мандата в феврале 2018 года, на родину он вернулся в июне прошлого года. В октябре 2019 года он был переизбран на пост мэра Бельц.
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