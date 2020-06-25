Молдавский политик Усатый заявил, что его объявили в розыск в России

"Появилась информация, что меня объявили в федеральный розыск на территории России, на следующей неделе хотят объявить в розыск через Интерпол. Более того меня хотят очень быстро осудить, чтобы я не мог принять участие в президентских выборах (запланированы на 1 ноября - ред.)", - заявил Усатый во время брифинга, который транслировался на его странице в Facebook.