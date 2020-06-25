https://ria.ru/20200625/1573467297.html
СК объявил журналиста Муждабаева в международный розыск
Переехавшему из России на Украину журналисту Айдеру Муждабаеву предъявлено заочное обвинение в публичных призывах к терроризму, он объявлен в международный... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T15:00
2020-06-25T15:05
айдер муждабаев
олег сенцов
москва
тамбов
украина
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/152222/71/1522227149_0:0:1036:583_1400x0_80_0_0_7e3c8a92526be61fe5715e8f9ca86c46.jpg
https://ria.ru/20200102/1563069416.html
vadim-reb
Этим вопросом должно заняться спец.ведомство. в структуре ФСБ. Как это было при НКВД и КГБ. Во всех уважающих себя странах есть такие подразделения. Был человек - и случайно не стало - несчастный случай. А другим - урок. Но нынешнее ФСБ, по-видимому не занимается такой услугой. Додемократизировались! -нельзя. Скрипаля - и того не могут буржуи как следует на нас повесить, потому как не имеем таких возможностей.
12
4
москва
тамбов
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/152222/71/1522227149_0:0:1036:583_1400x0_80_0_0_7e3c8a92526be61fe5715e8f9ca86c46.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/152222/71/1522227149_0:0:784:588_1400x0_80_0_0_99b8a90f541c6d87d94a57432c4c9209.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/152222/71/1522227149_83:0:671:588_1400x0_80_0_0_4531d03511e7c1b9a56992026170f243.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
айдер муждабаев, олег сенцов, москва, тамбов, украина, следственный комитет россии (ск рф), происшествия