ВЦИОМ провел опрос о социальных лифтах среди молодых россиян

Прохожие во время дождя в Камергерском переулке в Москве. Архивное фото

Прохожие во время дождя в Камергерском переулке в Москве

МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Абсолютное большинство (95%) молодых россиян считают, что смогут добиться успеха в карьере исключительно благодаря своим способностям, свидетельствуют Абсолютное большинство (95%) молодых россиян считают, что смогут добиться успеха в карьере исключительно благодаря своим способностям, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения ( ВЦИОМ ).

Согласно опросу, 86% россиян считают, что человек в нашей стране благодаря только своим способностям может добиться успеха, высокого положения в спорте, 84% - в военной службе, 82% - в науке и образовании, 76% - в общественных организациях, 71% - в бизнесе, 66% - в культуре и искусстве, 63% - в РПЦ , 51% - в государственном и муниципальном управлении, 47% - в политике.

По мнению 79% респондентов, только с помощью своих способностей они смогут получить хорошее образование, 66% - продвинуться по карьерной лестнице, занять хорошую должность, 57% - устроиться на престижную работу, 47% - открыть свой бизнес, 33% - стать богатым человеком, 30% - попасть в элиту общества.

Среди возрастной группы от 18 до 24 лет оптимистов больше, например, 90% опрошенных этого возраста считают, что смогут только благодаря своим способностям получить хорошее образование, 95% - продвинуться по карьерной лестнице, 90% - устроиться на престижную работу.

На вопрос, чего лично вам не хватает сейчас, чтобы преуспеть в жизни, 36% ответили – материальной обеспеченности, 16% - связей и знакомств, 14% - личных качеств, 13% - смены места жительства, 11% - образования, 8% - определенного социального происхождения, 7% - квалификации, 4% - удачного брака, 3% - здоровья, молодости, 17% уже добились высокого положения в обществе.