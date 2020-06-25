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ВЦИОМ провел опрос о социальных лифтах среди молодых россиян
Абсолютное большинство (95%) молодых россиян считают, что смогут добиться успеха в карьере исключительно благодаря своим способностям, свидетельствуют... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T14:58
вциом
русская православная церковь
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1f/1572256441_0:160:3071:1887_1400x0_80_0_0_ab8b99fa98cb3e7e4e8346a53c078efc.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вциом, русская православная церковь, общество

ВЦИОМ провел опрос о социальных лифтах среди молодых россиян

14:58 25.06.2020
138
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрохожие во время дождя в Камергерском переулке в Москве
Прохожие во время дождя в Камергерском переулке в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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Прохожие во время дождя в Камергерском переулке в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Абсолютное большинство (95%) молодых россиян считают, что смогут добиться успеха в карьере исключительно благодаря своим способностям, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Согласно опросу, 86% россиян считают, что человек в нашей стране благодаря только своим способностям может добиться успеха, высокого положения в спорте, 84% - в военной службе, 82% - в науке и образовании, 76% - в общественных организациях, 71% - в бизнесе, 66% - в культуре и искусстве, 63% - в РПЦ, 51% - в государственном и муниципальном управлении, 47% - в политике.
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По мнению 79% респондентов, только с помощью своих способностей они смогут получить хорошее образование, 66% - продвинуться по карьерной лестнице, занять хорошую должность, 57% - устроиться на престижную работу, 47% - открыть свой бизнес, 33% - стать богатым человеком, 30% - попасть в элиту общества.
Среди возрастной группы от 18 до 24 лет оптимистов больше, например, 90% опрошенных этого возраста считают, что смогут только благодаря своим способностям получить хорошее образование, 95% - продвинуться по карьерной лестнице, 90% - устроиться на престижную работу.
На вопрос, чего лично вам не хватает сейчас, чтобы преуспеть в жизни, 36% ответили – материальной обеспеченности, 16% - связей и знакомств, 14% - личных качеств, 13% - смены места жительства, 11% - образования, 8% - определенного социального происхождения, 7% - квалификации, 4% - удачного брака, 3% - здоровья, молодости, 17% уже добились высокого положения в обществе.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 27 мая. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. -0-
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