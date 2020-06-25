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Патриарх Кирилл проголосовал по поправкам в Конституцию
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в четверг принял участие в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ, которые, по его мнению, имеют "очень РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T14:58
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Патриарх Кирилл проголосовал по поправкам в Конституцию

14:58 25.06.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси / Перейти в фотобанкПатриарх Кирилл принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ
Патриарх Кирилл принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ
© РИА Новости / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в четверг принял участие в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ, которые, по его мнению, имеют "очень глубокое мировоззренческое значение".
"В патриаршую и синодальную резиденцию в Даниловом монастыре прибыли председатель и секретарь участковой избирательной комиссии №1754. В бюллетене в виде бланка с вопросом "Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?" святейший патриарх Кирилл поставил знак напротив выбранного решения и опустил бюллетень в ящик для голосования", - сообщила пресс-служба предстоятеля.
После голосования патриарх сделал краткое обращение, в котором отметил, что голосует "за поправки в основной закон РФ", поскольку они имеют "очень глубокое мировоззренческое значение и могут привести к важным духовным и нравственным переменам в жизни нашего народа".
"В первую очередь имею в виду поправку, в которой упоминается Бог. Впервые за весь послереволюционный период народ голосует за такую поправку в конституцию нашей страны. Для верующих людей Бог - это абсолютная ценность", - заявил предстоятель РПЦ, отметив, что люди, которые не разделяют религиозных убеждений, "тоже могут смело голосовать за эту поправку, потому что без абсолютной ценности нет точки отсчета".
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Также, добавил он, важной является поправка, которая утверждает историческую преемственность современной России, причем не только от СССР. По словам патриарха, речь идет о всей тысячелетней истории России, что "важно для национального самопонимания". Кроме того, патриарх обратил внимание на положения о семейных ценностях, которые также отображаются в конституции, - о том, что брак есть союз мужчины и женщины. Это утверждение, по его словам, сегодня имеет большое значение.
"Очень надеюсь, что основной закон станет действительно основой для дальнейшего развития российского законодательства, а вместе с тем будет содействовать общему развитию - духовному, нравственному, материальному - нашего Отечества", - заключил он.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Нижегородская область и Москва стали двумя пилотными регионами, жители которых могут проголосовать дистанционно с 25 по 30 июня на специально созданном портале.
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Религия и мировоззрениеРоссияНовости - Религия и мировоззрениеКонституция РФПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьВладимир ПутинМоскваОбщество
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