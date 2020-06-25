Патриарх Кирилл проголосовал по поправкам в Конституцию

Патриарх Кирилл принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в четверг принял участие в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ, которые, по его мнению, имеют "очень глубокое мировоззренческое значение".

"В патриаршую и синодальную резиденцию в Даниловом монастыре прибыли председатель и секретарь участковой избирательной комиссии №1754. В бюллетене в виде бланка с вопросом "Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации ?" святейший патриарх Кирилл поставил знак напротив выбранного решения и опустил бюллетень в ящик для голосования", - сообщила пресс-служба предстоятеля.

После голосования патриарх сделал краткое обращение, в котором отметил, что голосует "за поправки в основной закон РФ", поскольку они имеют "очень глубокое мировоззренческое значение и могут привести к важным духовным и нравственным переменам в жизни нашего народа".

"В первую очередь имею в виду поправку, в которой упоминается Бог. Впервые за весь послереволюционный период народ голосует за такую поправку в конституцию нашей страны. Для верующих людей Бог - это абсолютная ценность", - заявил предстоятель РПЦ , отметив, что люди, которые не разделяют религиозных убеждений, "тоже могут смело голосовать за эту поправку, потому что без абсолютной ценности нет точки отсчета".

Также, добавил он, важной является поправка, которая утверждает историческую преемственность современной России, причем не только от СССР . По словам патриарха, речь идет о всей тысячелетней истории России, что "важно для национального самопонимания". Кроме того, патриарх обратил внимание на положения о семейных ценностях, которые также отображаются в конституции, - о том, что брак есть союз мужчины и женщины. Это утверждение, по его словам, сегодня имеет большое значение.

"Очень надеюсь, что основной закон станет действительно основой для дальнейшего развития российского законодательства, а вместе с тем будет содействовать общему развитию - духовному, нравственному, материальному - нашего Отечества", - заключил он.