В Саратовской области число случаев COVID-19 среди медиков достигло 822

САРАТОВ, 25 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Число медицинских работников, заразившихся Число медицинских работников, заразившихся коронавирусной инфекцией Саратовской области , увеличилось до 822 человек, сообщил первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.

По данным минздрава региона на 22 июня, количество заразившихся коронавирусом медработников в области составляло 722.

"На сегодняшнее утро зарегистрировано 822 случая инфицирования медицинских работников новой коронавирусной инфекцией", - сказал Шувалов в четверг на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.

Он уточнил, что уже 56 медицинских работников получили единовременные страховые выплаты из-за заражения коронавирусной инфекцией на работе на общую сумму 3,853 миллиона рублей.

Согласно указу президента, выплаты предусмотрены медикам, которые пострадали в ходе работы с больными с коронавирусом. В случае осложнений от коронавируса и получения инвалидности указом предусмотрены выплаты от 630 тысяч рублей до 2 миллионов рублей. В случае смерти медработника в результате инфицирования на работе коронавирусом будет выплачено более 2,7 миллиона рублей, в случае осложнений, вызванных COVID-19, которые не привели к инвалидности - свыше 68,8 тысячи рублей.

Страховые гарантии предоставляются врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу медицинских организаций, водителям автомобилей скорой медицинской помощи, непосредственно работающим с пациентами, у которых подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции, и пациентами с подозрением на эту инфекцию.

Всего в регионе лабораторно подтверждено 5892 случая заражения коронавирусом, умерли 42 пациента, выздоровели 2922.