https://ria.ru/20200625/1573467109.html
В Саратовской области число случаев COVID-19 среди медиков достигло 822
Число медицинских работников, заразившихся коронавирусной инфекцией в Саратовской области, увеличилось до 822 человек, сообщил первый замминистра... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T14:57
2020-06-25T14:57
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здоровье - общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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САРАТОВ, 25 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец.
Число медицинских работников, заразившихся коронавирусной инфекцией
в Саратовской области
, увеличилось до 822 человек, сообщил первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.
По данным минздрава региона на 22 июня, количество заразившихся коронавирусом медработников в области составляло 722.
"На сегодняшнее утро зарегистрировано 822 случая инфицирования медицинских работников новой коронавирусной инфекцией", - сказал Шувалов в четверг на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.
Он уточнил, что уже 56 медицинских работников получили единовременные страховые выплаты из-за заражения коронавирусной инфекцией на работе на общую сумму 3,853 миллиона рублей.
Согласно указу президента, выплаты предусмотрены медикам, которые пострадали в ходе работы с больными с коронавирусом. В случае осложнений от коронавируса и получения инвалидности указом предусмотрены выплаты от 630 тысяч рублей до 2 миллионов рублей. В случае смерти медработника в результате инфицирования на работе коронавирусом будет выплачено более 2,7 миллиона рублей, в случае осложнений, вызванных COVID-19, которые не привели к инвалидности - свыше 68,8 тысячи рублей.
Страховые гарантии предоставляются врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу медицинских организаций, водителям автомобилей скорой медицинской помощи, непосредственно работающим с пациентами, у которых подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции, и пациентами с подозрением на эту инфекцию.
Всего в регионе лабораторно подтверждено 5892 случая заражения коронавирусом, умерли 42 пациента, выздоровели 2922.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.