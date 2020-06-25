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В Саратовской области число случаев COVID-19 среди медиков достигло 822
Число медицинских работников, заразившихся коронавирусной инфекцией в Саратовской области, увеличилось до 822 человек, сообщил первый замминистра... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T14:57
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353
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В Саратовской области число случаев COVID-19 среди медиков достигло 822

14:57 25.06.2020
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© РИА Новости / Андрей Васильев / Перейти в фотобанкСаратов
Саратов
© РИА Новости / Андрей Васильев
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Саратов. Архивное фото
САРАТОВ, 25 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Число медицинских работников, заразившихся коронавирусной инфекцией в Саратовской области, увеличилось до 822 человек, сообщил первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.
По данным минздрава региона на 22 июня, количество заразившихся коронавирусом медработников в области составляло 722.
"На сегодняшнее утро зарегистрировано 822 случая инфицирования медицинских работников новой коронавирусной инфекцией", - сказал Шувалов в четверг на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.
Он уточнил, что уже 56 медицинских работников получили единовременные страховые выплаты из-за заражения коронавирусной инфекцией на работе на общую сумму 3,853 миллиона рублей.
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Согласно указу президента, выплаты предусмотрены медикам, которые пострадали в ходе работы с больными с коронавирусом. В случае осложнений от коронавируса и получения инвалидности указом предусмотрены выплаты от 630 тысяч рублей до 2 миллионов рублей. В случае смерти медработника в результате инфицирования на работе коронавирусом будет выплачено более 2,7 миллиона рублей, в случае осложнений, вызванных COVID-19, которые не привели к инвалидности - свыше 68,8 тысячи рублей.
Страховые гарантии предоставляются врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу медицинских организаций, водителям автомобилей скорой медицинской помощи, непосредственно работающим с пациентами, у которых подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции, и пациентами с подозрением на эту инфекцию.
Всего в регионе лабораторно подтверждено 5892 случая заражения коронавирусом, умерли 42 пациента, выздоровели 2922.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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