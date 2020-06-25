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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200625/1573467055.html
В ЦИК прокомментировали отказ в регистрации на электронное голосование
Отказы в участии в электронном дистанционном голосовании не лишают возможности проголосовать очно по поправкам к конституции, заявила председатель ЦИК Элла... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T14:55
голосование по поправкам в конституцию
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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павел лобков, элла памфилова, цик рф, нижний новгород, москва

В ЦИК прокомментировали отказ в регистрации на электронное голосование

14:55 25.06.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба ЦИК РФ / Перейти в фотобанкПредседатель ЦИК РФ Элла Памфилова
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова
© РИА Новости / Пресс-служба ЦИК РФ
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Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Отказы в участии в электронном дистанционном голосовании не лишают возможности проголосовать очно по поправкам к конституции, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
Ранее в СМИ появилась информацию о том, что на избирательных участках выдавали бюллетени участникам электронного голосования. В частности, бюллетень выдали журналисту Павлу Лобкову.
"Есть ряд отказов. Да, более 80 тысяч отказали в конце концов некоторым потенциальным участникам дистанционного электронного голосования в Москве по разным причинам. Несоответствие паспортных данных, ещё что-то. Может быть, кому-то отказали необоснованно, но в данном случае, лучше перестраховаться и отказать, чем допустить. Тем более, видите, какие провокации, там возможность двойного голосования", - сказала Памфилова журналистам в информационном центре ЦИК.
Она добавила, что желание участвовать в дистанционном электронном голосовании выразили несколько регионов, но такое право получили только Москва и Нижний Новгород как наиболее готовые.
Журналист Павел Лобков
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"Мы знаем, что мы рискуем, что могут быть разного рода сбои. Именно поэтому только два наиболее подготовленных региона. Новое дело, и могут быть какие-то проблемы, главное, что мы их быстро исправляем", - добавила глава ЦИК.
Памфилова не исключила возможные сбои в ходе голосования, но подтвердила готовность с ними быстро справляться.
"Именно потому, что могут быть отказы и сбои, мы осознанно пошли на эту меру, чтобы дистанционное электронное голосование проходило по 30 число, чтобы все те, кому было отказано, их не лишили права вообще проголосовать. У них сохранилось полноценное право, и все, у кого по разным причинам не получилось проголосовать дистанционно, они могут прийти первого числа на свой родной участок и проголосовать традиционно", - пояснила она.
Ранее секретарь Московской городской избирательной комиссии в письме председателям ТИКов сообщил, что москвичи, записавшиеся на электронное голосование по конституции, очно смогут проголосовать только 1 июля при условии, что они так и не отдали свой голос дистанционным способом.
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Голосование по поправкам в КонституциюПавел ЛобковЭлла ПамфиловаЦИК РФНижний НовгородМосква
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