В ЦИК прокомментировали отказ в регистрации на электронное голосование

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Отказы в участии в электронном дистанционном голосовании не лишают возможности проголосовать очно по поправкам к конституции, заявила председатель ЦИК Отказы в участии в электронном дистанционном голосовании не лишают возможности проголосовать очно по поправкам к конституции, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова

Ранее в СМИ появилась информацию о том, что на избирательных участках выдавали бюллетени участникам электронного голосования. В частности, бюллетень выдали журналисту Павлу Лобкову

"Есть ряд отказов. Да, более 80 тысяч отказали в конце концов некоторым потенциальным участникам дистанционного электронного голосования в Москве по разным причинам. Несоответствие паспортных данных, ещё что-то. Может быть, кому-то отказали необоснованно, но в данном случае, лучше перестраховаться и отказать, чем допустить. Тем более, видите, какие провокации, там возможность двойного голосования", - сказала Памфилова журналистам в информационном центре ЦИК.

Она добавила, что желание участвовать в дистанционном электронном голосовании выразили несколько регионов, но такое право получили только Москва и Нижний Новгород как наиболее готовые.

"Мы знаем, что мы рискуем, что могут быть разного рода сбои. Именно поэтому только два наиболее подготовленных региона. Новое дело, и могут быть какие-то проблемы, главное, что мы их быстро исправляем", - добавила глава ЦИК.

Памфилова не исключила возможные сбои в ходе голосования, но подтвердила готовность с ними быстро справляться.

"Именно потому, что могут быть отказы и сбои, мы осознанно пошли на эту меру, чтобы дистанционное электронное голосование проходило по 30 число, чтобы все те, кому было отказано, их не лишили права вообще проголосовать. У них сохранилось полноценное право, и все, у кого по разным причинам не получилось проголосовать дистанционно, они могут прийти первого числа на свой родной участок и проголосовать традиционно", - пояснила она.