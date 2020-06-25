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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200625/1573467020.html
Кадыров проголосовал по поправкам в Конституцию
Глава Чечни Рамзан Кадыров в числе первых жителей республики принял участие в голосовании по поправкам в конституцию на избирательном участке №165 в родном селе РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T14:55
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
рамзан кадыров
общество
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конституция рф, рамзан кадыров, общество

Кадыров проголосовал по поправкам в Конституцию

14:55 25.06.2020
256
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала "Грозный"
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала Грозный
© РИА Новости / Саид Царнаев
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ГРОЗНЫЙ, 25 июн – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в числе первых жителей республики принял участие в голосовании по поправкам в конституцию на избирательном участке №165 в родном селе Ахмат-Юрт.
Общероссийское голосование пройдет 1 июля, однако возможность отдать свой голос у россиян есть с 25 июня.
"Сегодня принял участие в голосовании. Опустил бюллетень в урну избирательного участка 165 в моём родном Ахмат-Юрте. Вместе за сильную Россию! Аллаху акбар!" - написал Кадыров в своем Twitter.
Участок расположен в Ахмат-Юртовской школе номер один, где он учился и где традиционно голосуют Кадыров и его семья.
Голосование по поправкам в Конституцию
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Первыми начали голосовать жители Дальнего Востока. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко пришел на избирательный участок № 727 во Владивостоке вместе с супругой.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко с супругой Ириной во время голосования по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке №727 во Владивостоке
1 из 17

Первыми начали голосовать жители Дальнего Востока. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко пришел на избирательный участок № 727 во Владивостоке вместе с супругой.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Голосование проводится с соблюдением санитарных требований.

Медицинский работник принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Приморском краевом перинатальном центре (ГБУЗ ПКПЦ) во Владивостоке
2 из 17

Голосование проводится с соблюдением санитарных требований.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанк

На участках оборудованы места для дезинфекции рук, пункты контроля температуры, на входе размещены дезинфекционные коврики.

Измерение температуры участника голосования по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке №209 в Чите
3 из 17

На участках оборудованы места для дезинфекции рук, пункты контроля температуры, на входе размещены дезинфекционные коврики.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Пациенты больниц могут проголосовать по поправкам, если в медучреждении созданы временная комиссия и участок.

Медицинские работники принимают участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Приморском краевом перинатальном центре (ГБУЗ ПКПЦ) во Владивостоке
4 из 17

Пациенты больниц могут проголосовать по поправкам, если в медучреждении созданы временная комиссия и участок.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Медицинский работник принимает участие в голосовании по поправкам в Конституцию на избирательном участке в Приморском краевом перинатальном центре во Владивостоке.

Медицинский работник принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Приморском краевом перинатальном центре (ГБУЗ ПКПЦ) во Владивостоке
5 из 17

Медицинский работник принимает участие в голосовании по поправкам в Конституцию на избирательном участке в Приморском краевом перинатальном центре во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

За порядком на избирательных участках следят общественные наблюдатели.

Член избирательной комиссии регистрирует участницу голосования по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке №727 во Владивостоке
6 из 17

За порядком на избирательных участках следят общественные наблюдатели.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанк

Желающие стать общественными наблюдателями подали более 440 тысяч заявок.

Бюллетени для голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке №209 в Чите
7 из 17

Желающие стать общественными наблюдателями подали более 440 тысяч заявок.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанк

Наблюдать за голосованием вызвались также иностранные депутаты, представители политических партий, общественные деятели и журналисты.

Член избирательной комиссии регистрирует участницу голосования по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке №209 в Чите
8 из 17

Наблюдать за голосованием вызвались также иностранные депутаты, представители политических партий, общественные деятели и журналисты.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

В ЦИК отметили, что система полностью готова к голосованию: все бюллетени и средства защиты на месте.

Участники голосования по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке №1008 в селе Ненашево Тульской области
9 из 17

В ЦИК отметили, что система полностью готова к голосованию: все бюллетени и средства защиты на месте.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Все участковые комиссии — а их более 96 тысяч — приступили к работе.

Женщина принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке №1503 в Новосибирске
10 из 17

Все участковые комиссии — а их более 96 тысяч — приступили к работе.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Проголосовать можно в любой день с 25 июня по 1 июля.

Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в городах России
11 из 17

Проголосовать можно в любой день с 25 июня по 1 июля.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Достаточно прийти на участок или известить избирком о желании проголосовать вне помещения.

Выездное голосование по внесению поправок в Конституцию РФ на придомовой территории в Новосибирске
12 из 17

Достаточно прийти на участок или известить избирком о желании проголосовать вне помещения.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Избирательные участки открыты с 10:00 до 20:00.

Женщина принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке №1503 в Новосибирске
13 из 17

Избирательные участки открыты с 10:00 до 20:00.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк

Зампред Совета безопасности, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев проголосовал на участке в гимназии № 1448 на улице Довженко.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев во время голосования по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в московской гимназии №1448
14 из 17

Зампред Совета безопасности, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев проголосовал на участке в гимназии № 1448 на улице Довженко.

© РИА Новости / Екатерина Штукина
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В Москве открыты 3,6 тысячи избирательных участков, на всех ведется видеонаблюдение.

Женщина голосует по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке на Курском вокзале в Москве. Голосование продлится с 25 июня по 1 июля
15 из 17

В Москве открыты 3,6 тысячи избирательных участков, на всех ведется видеонаблюдение.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Кроме того, Москва и Нижегородская область стали двумя пилотными регионами, где можно проголосовать дистанционно.

Женщина голосует по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке № 145 в Москве
16 из 17

Кроме того, Москва и Нижегородская область стали двумя пилотными регионами, где можно проголосовать дистанционно.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Поправки в Конституцию вступят в силу, только если граждане их поддержат.

Мужчина голосует по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке No 145 в Москве
17 из 17

Поправки в Конституцию вступят в силу, только если граждане их поддержат.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
1 из 17

Первыми начали голосовать жители Дальнего Востока. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко пришел на избирательный участок № 727 во Владивостоке вместе с супругой.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
2 из 17

Голосование проводится с соблюдением санитарных требований.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
3 из 17

На участках оборудованы места для дезинфекции рук, пункты контроля температуры, на входе размещены дезинфекционные коврики.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
4 из 17

Пациенты больниц могут проголосовать по поправкам, если в медучреждении созданы временная комиссия и участок.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
5 из 17

Медицинский работник принимает участие в голосовании по поправкам в Конституцию на избирательном участке в Приморском краевом перинатальном центре во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
6 из 17

За порядком на избирательных участках следят общественные наблюдатели.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
7 из 17

Желающие стать общественными наблюдателями подали более 440 тысяч заявок.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
8 из 17

Наблюдать за голосованием вызвались также иностранные депутаты, представители политических партий, общественные деятели и журналисты.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
9 из 17

В ЦИК отметили, что система полностью готова к голосованию: все бюллетени и средства защиты на месте.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
10 из 17

Все участковые комиссии — а их более 96 тысяч — приступили к работе.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
11 из 17

Проголосовать можно в любой день с 25 июня по 1 июля.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
12 из 17

Достаточно прийти на участок или известить избирком о желании проголосовать вне помещения.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
13 из 17

Избирательные участки открыты с 10:00 до 20:00.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
14 из 17

Зампред Совета безопасности, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев проголосовал на участке в гимназии № 1448 на улице Довженко.

© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
15 из 17

В Москве открыты 3,6 тысячи избирательных участков, на всех ведется видеонаблюдение.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
16 из 17

Кроме того, Москва и Нижегородская область стали двумя пилотными регионами, где можно проголосовать дистанционно.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
17 из 17

Поправки в Конституцию вступят в силу, только если граждане их поддержат.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФРамзан КадыровОбщество
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